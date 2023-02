Jelentős rezsiintézkedést hirdetett ki a kormány

A kormány egyetért azzal, hogy a távhő árszabályozási év 2023. február 1-jei kezdetén megállapított támogatási összegek következtében

a távhőkassza pozitív egyenlegét 2023. februártól központi költségvetési forrásból származó befizetéssel szükséges fenntartani

– olvasható a kormányhatározatban.

Varga Mihály pénzügyminisztert azonnali határidővel utasította a kormány, hogy a rezsivédelmi alap terhére csoportosítson át 115,2 milliárd forintot. Ebből a forrásból pedig Lantos Csaba energiaügyi miniszternek a feladata lesz, hogy az átviteli rendszerirányító által elkülönítetten kezelt számla javára teljesítendő 53,3 milliárd forintot (azonnal), valamint 61,9 milliárd forintot (március 15-ig) teljesítsék.

A kormány mostani döntésének köszönhetően a távhőszolgáltatók veszteségeit is (amelyek a piaci beszerzési ár, valamint a rezsicsökkentett lakossági ár közötti különbözetből fakadtak) a központi költségvetésből rendezi az állam. A rezsicsökkentés rendszere a távhős lakossági fogyasztóknak továbbra sem változik, vagyis az ő esetükben nincs fogyasztás felett lakossági piaci ár. Múlt héten ezt jelentette be Lantos Csaba tárcavezető is.

