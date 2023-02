Jó hír a lakosságnak: Idén már nem emelkedik a gáz, az áram és a távhő ára

Lantos Csaba közölte, hogy tavaly december 1-jén éppen a markánsan megváltozott környezetre való reagálásként jött létre az Energiaügyi Minisztérium. Diverzifikálni kell az ország energiaportfólióját Az említett program fő célja Magyarország energia portfóliójának diverzifikálása, hiszen több mint 75 százalékban függünk az energiahordozók behozatalától. Ezért az import mérséklésén túl a belföldi termelés növelésére, és a megmaradó behozatal több forrásúvá tételére is törekedni kell. A miniszter kitért rá, hogy az Energiaügyi Minisztérium 2023 végén meghosszabbította a lakosság által élvezett „rezsivédett” határ érvényességét, továbbá a háztartások számára az idén nem nő a rendszerhasználati díj sem. A rezsisáv feletti kategóriában is változatlan marad az árképzés. Elmondta, hogy az MVM csoport „a minisztérium ráhatásával” képes az általános rezsicsökkentésen túl kedvezményeket is adni egyes fogyasztói csoportoknak – ami egyébként nem egyértelmű –, és persze ennek a költségét a szolidaritási elv alapján az összes többi fogyasztó állja – számolt be a Világgazdaság.

A lap azt írja: az energiapolitika jövőképe az energia-szuverenitás megteremtése, továbbá kitörés a közepesen fejlett államok közül. Ennek érdekében az Energiaügyi Minisztérium arról kíván gondoskodni, hogy az ellátásbiztonság megteremtése mellett a lakosságnak megfizethető, a vállalkozásoknak pedig olyan energiaárakat garantáljon, amely számukra legalább regionális versenyképességet biztosít. Lantos elismerte, hogy a térség többi országának is ugyanez a célja, de Magyarországnak van egy további is: a válságra válaszul a növekedés. Ehhez viszont többlet energia kell. Az ország 2021-es fogyasztása 44 terawattóra (TWh) volt, a 2030-as azonban már 55 százalékkal nagyobbra, 68 TWh-ra várható. A növekedés két fő tételből áll, az iparosodásból és az élet minden területén jelentkező elektrifikációból.

Lantos Csaba kitért az atomenergia fontosságára, remélte, hogy mielőbb rendszerbe áll a két új paksi blokk is, továbbá „nem mondunk le a további opcióról sem”. Ezekhez hálózatfejlesztésre van szükség, ami a vezetékeken felül alállomásokat és a regionális rendszerek működésének optimalizálását is jelenti.

