Megérkeztek hazánkba a Magyar Honvédség legújabb harckocsijai

Megérkeztek hazánkba a Gidrán harckocsik, amelyeket Törökországtól vásárolt a Magyar Honvédség – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka közösen a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon.

Magyarország a béke mellett köteleződött el, ennek fenntartásához egy komoly erőt felmutató haderőre van szükségünk

– olvasható bejegyzésben.

2020 decemberében jelentették be, hogy a Honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként háromszáz darab 4x4-es, páncélozott, többcélú harcjárművet vásárolnak a Magyar Honvédség számára. A Nurol Makina által kifejlesztett és gyártott, már harci tapasztalatokat is gyűjtött Ejder Yalcin többcélú, moduláris járműveket a gyártó a magyar igényeknek megfelelően alakította át, és az első tíz Gidrán 2021. február 8-án és 9-én éjjel gurult be a tatai laktanyába. A járműveket ugyanis még az előző év decemberében – a HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. bázisán – felszerelték azokkal a híradástechnikai rendszerekkel, amelyek a hadrendbe állításhoz voltak szükségesek – olvasható a honvedelem.hu oldalon.

Borítókép: egy Gidrán harckocsi (Fotó: Magyar Honvédség)