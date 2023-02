Többször halálosan megfenyegették Rákay Philipet, gyermekeit ki kellett menteni egy iskolából

Halálos fenyegetések és egyéb durva támadások érték Rákay Philipet és családját – erről számolt be a műsorvezető a Mandinernek adott interjújában. Az Aranybulla című televíziós sorozat társproducere kifejtette, hogy filmjei és a Fidesz-kormány melletti kiállása miatt érték atrocitások, a gyermekeit ki kellett menekítenie egy iskolából, mert ott „fasisztázták” őket. Emellett a Mohács-film terveiről és a Most vagy soha! című több mint négymilliárd forintból készülő Petőfi-filmről is beszélt.

A kampányban napi rendszerességgel zaklattak bennünket, filmezték a házunkat, drónoztak, s a feleségemet és engem is többször halálosan megfenyegettek – idézte fel Rákay Philip.

Ez mind annak az aljas, mocskos, igaztalan balos hergelésnek a következménye, amit alapvetően ellenem s rajtam keresztül a kormányzó párt ellen folytatnak

– mondta a műsorvezető, aki emlékeztetett: sok embernek adtak munkát a többi között a koronavírus-járvány idején is. Hangsúlyozta azt is, hogy a Megafont nemcsak a munkájával, hanem adományokkal is támogatta.

A készülő filmmel kapcsolatban – amelynek ötlete már a Petőfi-film forgatásán felmerült – kifejtette: a mohácsi csatatér olyan számára, „mintha csak ma lenne”, mert ötszáz évvel ezelőtt is ott állt a magyarság az ellene összefogó fél világgal szemben, és annak a maroknyi csapatnak „kis híján” sikerült az elképesztő diadal.

Úgy fogalmazott: „elegünk lett az agresszív, golbalista haladár nyomulásból”.

Kitért arra is, hogy a Petőfi-film miatt az Aranybulla sorozat írásában nem vett részt, csak egyike a négy társproducernek, a kritizálók jelentős részét pedig „haladároknak” tartja, aki gyűlöletből végzik tevékenységüket egy „ártatlan dokumentumfilm-sorozat” ellen. Hozzátette: „szinte kizárólag rajtam csattannak az utóbbi hetek ocsmány kritikái, amit nehezen tudok magamra venni”.

Úgy fogalmazott: „a hazánkat dollárért elárusító, hangadó balliberális értelmiségihorda azonnal tehetségtelenséget és mutyit kiált, bármihez kezdek is”.

Rákay Philip az interjúban beszélt arról is, hogy nincs pozitív véleménye a magyar filmgyártás azon éveiről, amikor Andy Vajna volt a kormánybiztos, mert akkor kevés történelmi film készült.

Borítókép: Rákay Philip (Fotó: Facebook/Rákay Philip)