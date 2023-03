Dobrev magához szorította Rácznét, Gyurcsány újabb átlépőről beszélt, és még Internacionálé is volt + videó

A Mediaworks kérdéseire viszont válaszolt Varga Ferenc, aki a Jobbikból lépett át, elmondása szerint jól érzi magát új pártjában. Varga kritikus volt a többi párttal is, megfogalmazása szerint ők nem a választókkal, hanem magukkal vannak elfoglalva.

Varju László ellenben az mondta, hogy érzelmileg most is minden ellenzéki párt egy színpadon áll. Arra a kérdésre, hogy ez ezért van-e, mert mindenkit bekebelez a DK, a következőt válaszolta:

Azt, hogy mi történik a jövőben, azt nem tudhatjuk!

A Párbeszédből átigazolt Kocsis-Cake Olivio sem akart egyenes válaszokat adni a Mediaworksnek, helyette inkább ezúttal is mellébeszélt. Úgy tűnik, a „nem válaszolás” képességét már Ráczné Földi Judit is elsajátította, aki szintén nem volt hajlandó válaszolni egyetlen neki feltett kérdésre sem. Ráczné a DK újonnan kinevezett országgyűlési képviselője, akit meglehetősen különös módon fogott le és szorított magához Gyurcsány Ferenc, pár héttel ezelőtt az eskütételét követően. A kamerák kereszttüzében most színpadiasan Dobrev Klára is magához ölelte az offshore-botrányba keveredett képviselőt. Mikor Gyurcsány Ferenc a színpadra állt, az esetre utalva a közönségből valaki be is kiabált neki: „Egy ölelést, Feri!” Mire Gyurcsány csak ennyit válaszolt:

Gyere ide, te vad fiú!

Borítókép: Dobrev Klára, a DK árnyékkormányának árnyék-miniszterelnöke, a párt EP-képviselője beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) budapesti nagygyűlésén, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóján tartott megemlékezésén az Egyetem téren 2023. március 15-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)