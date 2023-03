Hiába a százezer tiltakozó aláírás, Márki-Zay ragaszkodik a földadóhoz

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesternek az eddigi információink szerint esze ágában sincs visszavonni a korábbi döntést, és a földadót a jövőben is be kívánják szedni, ami a népharagot figyelembe véve botrányos – így kommentálta a Magyar Nemzetnek Benkő Zsolt városi önkormányzati képviselő a hírt, amely szerint már több mint százezren írták alá a földadó elleni petíciót. A politikus, aki egyben a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület elnöke, kifejtette: számított arra, hogy ha országos petíció indul, akkor sokan csatlakoznak majd a kezdeményezéshez, így annak sikere nem lepi meg. Mint elmondta, a petíciót maga is az elsők között írta alá.

– Márki-Zay Péter viszont továbbra is védi a döntést, és azzal mentegetőzik, hogy az adóbevételt szociális célokra fordítják majd. A városvezetés nem is érti, hogy mi a baja a gazdáknak a földadóval

– emelte ki Benkő Zsolt.

A fideszes önkormányzati képviselő kitért arra is, hogy a városvezetés és a hivatal ráadásul nagyon dilettáns módon kezelte az adónem bevezetését. Szavai szerint január 27-én tették közzé a felhívást, hogy a földtulajdonosoknak a hónap végéig kell jelentkezni önbevallásra.