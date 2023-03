Ismét határvadászokat toboroz a rendőrség

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szerződéses határvadász felvételt hirdet a rendőrség. A Police.hu oldalon közzétett hirdetmény szerint a határvadászok feladata alapvetően – a rendőrség munkáját segítendő – az államhatár őrzése, felderítés és a jogellenes migráció megakadályozása.

A szerződéses határvadászként a Készenléti Rendőrség határvadászezred személyi állományába kerülsz, ahol feladataidat a fent felsorolt vármegyei rendőr-főkapitányság határrendészeti kirendeltségének illetékességi területén, tisztesi rendfokozattal látod el

– olvasható a rendőrség honlapján, ahol a képzéshez szükséges feltételeket is felsorolják. Eszerint a jelentkezési életkor 18–55 év, elvárás továbbá a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet, a legalább alapfokú iskolai végzettségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizonyítvány, valamint az egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság is. A szerződéses határvadászképzés 160 óra, amiért alapilletményként havi bruttó 300 ezer forintot fizetnek. Ehhez hozzáadódnak a különböző pótlékok, bónuszok a még a béren kívüli juttatás (kafetéria) és az ingyenes orvosi ellátás is.