Budapesti csőd: a NAV indíthat vizsgálatot

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) került az a feljelentés, amit Tényi István tett Budapest gazdálkodásával, csődközeli helyzetével kapcsolatban hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és más bűncselekmény gyanújával – derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából. Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság – feljelentéskiegészítés keretében – vizsgálódott, ám végül elutasították a feljelentést.

Tényi azonban költségvetési csalás gyanúját is felvetette feljelentésében, utóbbi cselekmény vonatkozásában pedig a NAV járhat el, így a rendőrség a költségvetési csalás kapcsán az ügyet áttette a hatáskörrel rendelkező adóhatósághoz.

Rákosrendezőre van pénz?

Ahogy arról már beszámoltunk, Tényi István feljelentésében idézte ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, aki korábban lapunknak kifejtette: Rákosrendező területének megvásárlása kapcsán komoly kérdések merülnek fel a főváros vezetésének jogi és pénzügyi felelősségét illetően. A legfőbb aggály az:

a Karácsony Gergely vezette önkormányzat annak ellenére döntött a rendkívül költséges ingatlanvásárlás mellett, hogy a város pénzügyi helyzete katasztrofális.

A költségvetés jogszerűségét a Kúria is megkérdőjelezte, ráadásul a fővárosi számla mínusz 41 milliárd forinton áll – írta az akkor aktuális adatokat is megemlítve Tényi István a hatóságnak, hangsúlyozva, hogy felmerülhet több bűncselekmény gyanúja is.

Tényi kiemelte,

amennyiben bizonyítható, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és a városvezetés tudatában volt a fővárosi költségvetési helyzet súlyosságának, és így vállalta fel a Rákosrendezőre fordítandó több tízmilliárd forintos kiadást, akkor a szándékosság is megállapítható lehet.

A villamos, ami túl nagy

Ha már a pénzügyeknél tartunk, érdemes felidézni a Magyar Nemzet csütörtöki cikkét, amiben arról írtunk, hogy egy fontos beruházás elmaradása gátolja a súlyos problémákkal küzdő budapesti tömegközlekedés javítását.

Hiába érkeztek ugyanis kormányzati segítséggel megvásárolt új CAF-villamosok, a forgalomba állításukhoz szükséges infrastruktúra fejlesztését nem tudják megkezdeni, mert az erre előirányzott pénz a Brüsszel által blokkolt helyreállítási alap része.

– Mindez Karácsony Gergelynek is köszönhető – mutatott rá a napokban Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a főpolgármester hosszú ellenzéki politikai pályafutása alatt következetesen azon dolgozott, hogy „Magyarországról a lehető legdurvább hazugságokat terjessze a világban”. Deutsch úgy vélte:

amit Karácsony Gergely és társai tettek, az közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy nem kapjuk meg az uniós pénzeket.

A pályán több helyen el nem férő villamosok ügyéről bővebben itt olvashatnak.