Botrányos villamosbeszerzés: Karácsony és a baloldal adta a muníciót Brüsszelnek az uniós pénzek blokkolásához

Miközben Karácsony Gergely a pride megtartása miatt ünnepeltette magát szerdán az Európai Parlamentben, újabb fontos beruházás elmaradása okoz gondot Budapesten az uniós források befagyasztása miatt, amihez nagyban hozzájárult a főpolgármester által is képviselt baloldali politika.

Új villamosok, hiányzó infrastruktúra

Ezúttal az új, alacsony padlós és légkondicionált CAF-villamosok kapcsán derült ki, hogy hiába érkezik 51 darab korszerű jármű a fővárosba, a forgalomba állításukhoz szükséges infrastrukturális beruházásokra nincs pénz, mert az állítólagos jogállamisági problémákra hivatkozva az Európai Bizottság évek óta visszatartja az úgynevezett helyreállítási alapból (RRF) hazánknak járó uniós forrásokat. Az új villamosok szélesebbek, mint a korábbiak, nem férnek el bizonyos pályaszakaszokon és remízekben.

A járművek beszerzése a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 2030-ig szóló villamosfejlesztési programjának része, amely átfogó célkitűzéseket tartalmaz a járműpark korszerűsítésén túl a hálózat bővítésére és a megállók akadálymentesítésére is – ezt maga Karácsony Gergely írta a közösségi oldalán. Ugyanakkor cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint a főváros nem készült fel az új villamosok érkezésére, mivel sem a hálózat bizonyos szakaszai, sem a kocsiszínek nem alkalmasak a CAF-járművek forgalomba helyezésére. A főpolgármester arra hivatkozott, hogy „az infrastrukturális fejlesztések – így a vonali fejlesztések és a kocsiszínek is – bekerültek az RRF-forrás helyreállítási tervébe, a hozzájuk kapcsolódó, összesen 96,4 milliárd forintos támogatással. A BKK erre alapozva készítette elő a BKV-val és a fővárossal is szoros együttműködésben a szükséges fejlesztéseket.”

Betervezték, de nem érkezik az uniós forrás

Erről írt a közösségi oldalán Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is, azt taglalva, hogy

az infrastruktúra hiánya nem szakmai hiba, hanem politikai és finanszírozási okokra vezethető vissza.

„A helyreállítási alapból betervezett összegek – a jogállamisági viták miatt – Magyarország számára nem váltak elérhetővé. Bár a járművek költségeit végül a kormány más uniós forrásból mégis kifizeti, a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekre nincs fedezet, vagy ha van is, az Európai Bizottság befagyasztotta” – fogalmazott Vitézy.

Itt vissza is érkeztünk a lényeghez, amire cikkünk elején már utaltunk. Az Európai Bizottság ugyanis jórészt a hazai baloldal meghatározó politikusainak, köztük éppen Karácsony Gergelynek a közbenjárására bünteti Magyarországot a nekünk járó uniós pénzek befagyasztásával.

Megkerülnék a kormányt

A főpolgármester az elmúlt napokban tárgyalt Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel is, majd szerdán Strasbourgban a Zöldek frakciójának meghívására sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta: azt javasolta az európai döntéshozóknak, hogy hozzanak létre olyan mechanizmusokat, amelyek közvetlen hozzáférést biztosítanak a vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek számára az uniós forrásokhoz. Így – fogalmazott – a „büntetés” a nemzeti kormányokat érné, nem pedig a helyi szereplőket.

Karácsonyt egyébként külön megtapsolták az Európai Parlamentben, amire Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője hívta fel a figyelmet egy posztjában. „Persze nem kiváló városvezetéséért, az irdatlan dugókért, a csődbe vitt fővárosért, hanem azért, mert az ő parancsukra még a budapestiek pénzén is képes volt pride-parádét szervezni gyerekek előtt”

– írta Szentkirályi.

Évek óta hazugságokat terjeszt hazánkról

– Karácsony Gergely közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat

– ezt már Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője mondta szerdán Strasbourgban a távirati irodának nyilatkozva. Arra emlékeztetett, hogy a főpolgármester hosszú ellenzéki politikai pályafutása alatt következetesen azon dolgozott, hogy „Magyarországról a lehető legdurvább hazugságokat terjessze a világban”. Deutsch szerint ezek az állítások szolgáltak alapul az úgynevezett jogállamisági eljárásokhoz, majd később a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztéséhez. „Amit Karácsony Gergely és társai tettek, az közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy nem kapjuk meg ezeket a pénzeket” – hangsúlyozta.

Magyarország elleni lobbi

A Fidesz EP-képviselője arra is kitért, hogy a budapesti adófizetők pénzéből – közpénzből – a fővárosi önkormányzat lobbiirodát tart fenn Brüsszelben, amit Jávor Benedek korábbi pártpolitikus vezet. „Ennek az irodának kifejezett feladata, hogy a brüsszeli döntéshozóknál Magyarországgal és a magyar nemzeti érdekkel szemben lobbizzon” – mondta Deutsch. Rávilágított, hogy Jávor Benedek európai parlamenti képviselői javadalmazással vezeti az irodát, miközben nem Budapest számára próbál forrásokat szerezni, hanem azon dolgozik, hogy „minél több pénzt vegyenek el Magyarországtól”.

Karácsony Gergely tehát nem csupán főpolgármesteri tisztségéből fakadóan, de az uniós pénzek visszatartásában játszott fontos szerepe miatt is első számú felelősnek nevezhető az új villamosok miatt szükséges fejlesztések elmaradásáért.