Meggyanúsítottak egy befolyásos ügyvédet, aki több tízmillió forintot zsarolhatott ki egyik ügyfelétől

Ennek ellenére a férfit a milliók kifizetése után letartóztatták abban az ügyben, amiben az ismerőse is érintett volt – áll a feljelentésben, amely arra is kitért, hogy az ügyvéd a férfi családtagjait is megkereste és további milliókat követelt azzal az ígérettel, hogy csak úgy tud szerettükön segíteni, illetve csak úgy tudja az ügyben érintetteket befolyásolni, ha továbbra is fizetnek neki. Egyszer például a védő 50 millió forintot kért, ellenkező esetben megígérte, olyan iratokat fog átadni a nyomozóhatóságnak, hogy a vállalkozó „élete végéig börtönben fog rohadni”.

Emellett a feljelentés arra is kitért, hogy még a feljelentő gyermekeit is megkörnyékezte a jogász, akiknek azt mondta, apjukat meg fogják ölni a börtönben, így soha többet nem fogják látni, erre készüljenek.

Ezek után a férfi lányától elkérte „megőrzésre” apja nagy értékű, összesen 14 millió forintot érő óráit azzal az indokkal, hogy azokat egy lehetséges házkutatás során úgyis lefoglalnák, az ügyvédi irodában viszont biztonságban lesznek. A feljelentő 2020 januárjában került házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe, majd egyből fel is vette a kapcsolatot az ügyvéddel, aki közölte vele, hogy az órákat már eladta, ezek után arról tájékoztatta ügyfelét, hogy még ő tartozik neki pénzzel. A feljelentésben azt is megemlítették, hogy a jogász megkereste az üzletember édesapját, akinek azt állította, hogy fia XVI. kerületi albérletét hamarosan megszállják a rendőrök, ám előtte ő „körülnézne”. A feljelentő szerint az ügyvéd két másik személlyel együtt gyakorlatilag kirabolta az albérletét, kifosztották a széfjét, amiből elvitték például a 20 millió forintot érő aranytömbjét, ezek mellett még az éjjeli szekrényét és a ruhásszekrényét is kipakolták, ráadásul egy, a sértetthez tartozó raktárt is kirámoltak.

Megjegyzendő, hogy a fentebb említettek a zsaroláson kívül több más bűncselekmény gyanúját is felvethetik, így nem kizárt, hogy az ügyvéddel összefüggésben további eljárások indulnak majd, már csak azért is, mert úgy tudjuk, többen is hasonló módon lettek megkopasztva, mint a feljelentést tevő üzletember.

