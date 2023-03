Kiengedték a börtönből Gyömrő adócsalással gyanúsított polgármesterét

A Szombathelyi Törvényszék ma meghozott döntése alapján megszüntették Gyenes Levente letartóztatását és elrendelték a házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletét – erősítette meg lapunk információját a törvényszék sajtóosztálya. A végzés végleges.

Ahogy arról lapunk elsőként beszámolt,

Gyenest még tavaly szeptemberben vették őrizetbe, majd öt társával együtt le is tartóztatta őt a bíróság.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával nyomoz, az eljárásnak pedig már huszonegy gyanúsítottja van.

Úgy tudjuk, az érintettek között vannak a bűnszervezet strómanjai is. A NAV több helyszínre – köztük a polgármester luxusvillájához – is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak. A látványos akcióról a NAV „Alvilági alvállalkozók” címmel még videót is közölt. Bár az adóhatóság nevet nem írt, ugyanakkor egyértelműen beazonosítható, hogy a Gyenesék ügyében történt rajtaütés látható a felvételen.

Gyenest mindezek mellett egy másik büntetőeljárás is „karcolgatja”, hiszen egy magánszemély feljelentése után a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a polgármestersége idején állami finanszírozással telepített, ám a mai napig nem jól működő napelemparkok ügyében.

Gyenes Levente azután vált országosan ismert politikussá, hogy pikáns képek jelentek meg róla, ahogy egy meztelen nőről fehér port szív fel.

A gyömrői polgármestert évekkel ezelőtt a Szegedi Ítélőtábla mondta ki bűnösnek folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt, amiért kilenc hónap, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, helybenhagyva az elsőfokú ítéletet.

Az úgynevezett számlagyáras perben Gyenes hetedrendű vádlott volt. A hatályos jogszabályok szerint a képviselő-testületnek méltatlansági eljárást kellett volna indítania polgármestere ellen, ezt nem megvárva Gyenes benyújtotta lemondását, de 2019-ben végül újraválasztották.