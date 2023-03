Navracsics Tibor: Kevesebb bocsánatos bűnünk van, mint más tagállamoknak

– Nekünk, ha megállapodásra törekszünk, akkor többször, alaposabban kell bizonyítanunk a mi megoldásunk jogosságát és általában több garanciát kérnek a különböző javaslataink bebiztosítására, mint talán más tagállamok esetében – emelte ki a lapunknak adott interjúban Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az uniós forrásokról szóló tárgyalásokról. A Magyar Nemzet március 23-i lapszámában a miniszter kifejti azt is, hogy az Európai Bizottság szerint miért kell figyelniük állandóan a magyarokra.

− Az tény, amit mi folyamatosan érzünk, és éreztem 2010 és 2014 között is, hogy nekünk kevesebb bocsánatos bűnünk van, mint más tagállamoknak. Ha a tárgyalások során előkerül egy-egy olyan megoldás, amelyet egy másik tagállam minden probléma nélkül alkalmaz, nálunk viszont ezen fennakadnak, akkor érezni lehet ezt a különbségtételt

− fogalmazott Navracsics Tibor.

Az interjúban a miniszter kiemelte azt is: „Nem kérdés, hogy Budapestet is fejleszteni kell, hiszen egyrészt a főváros kisugárzása az egész országra hat, tehát ha Budapestnek jó, akkor tulajdonképpen az egész országnak jó. Másrészt Budapest egy nagyon éles versenyben vesz részt, ahol olyan versenytársak között szerepel, mint Varsó, Bukarest, Bécs, Pozsony, Prága, Zágráb. Ezek a nagyvárosok az Európai Bizottság jelentése szerint is a mostani kohéziós politikának a motorjai. Tehát ha az Európai Unión belül van felzárkózás, akkor ez elsősorban ezeknek a városoknak köszönhető.” Hozzátette: ebben a versenyben ha a főváros leszakad, akkor egy kicsit Magyarország is leszakad.

A miniszter a Magyar Nemzetnek elárulta azt is, szerinte mi lesz a fő kampánytémája az európai parlamenti választásoknak.

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: Kurucz Árpád)