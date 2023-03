Kicsoda Adam P.?

A Comenius Egyetem bejáratánál a meggyilkolt diák, Daniel Tupý emléktáblája látható. Tupý a bölcsészettudományi kar hallgatója volt. Adam P., aki jelenleg is külsős doktoranduszként dolgozik az egyetemen, valószínűleg sokszor elment e tábla mellett. A gyilkosság idején ő is a pozsonyi Comenius Egyetem jogi karának hallgatója volt. A mesterképzést 2007-ben fejezte be. A rendőrség láthatóan meg van győződve arról, hogy 2005. novemberének tragikus napján P. Ádám a neonáci helyszínről érkezett többi emberrel együtt a tetthelyen tartózkodott, és ő szúrhatta meg a 21 éves Tupý diákot. Ekkor Adam P. egy évvel idősebb volt. P. a mesterképzés elvégzése után 2008 és 2011 között a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának vezető igazságügyi titkáraként dolgozott. Ekkor szigorúan titkos biztonsági tanúsítványt is kapott. 2012-ben jogi doktori címet kapott. Jelenleg a Jogtörténeti és Jogösszehasonlító Tanszéken dolgozik. (aktuality.sk)