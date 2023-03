– Attól tartok, hogy elhúzódó háborúra számíthatunk. A Nyugat mindenkit bele akar préselni a háborúba, és ma Európában már ott tartunk, hogy szinte elfogyott a béketábor és mindenki háborúra készül. Kivéve minket, magyarokat – nyilatkozta az Indexnek adott interjúban Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A nyugat általános érvényűvé emeli a konfliktust

Magyarország honvédelmi miniszter kifejtette, a Nyugat eldöntötte, hogy nem lokalizálja, hanem általános érvényűvé emeli a konfliktust. „Van a történelem jó és rossz oldala, állást kell foglalni – ezt mondták az elején. Most már ott tartunk, hogy részt kell venni, be kell szállni a szankciók megszavazásával, majd pénzzel, aztán csak védekezésre alkalmas eszközökkel, majd most már azt látjuk, hogy Leopard harckocsikat küldenek, és jönnek a vadászrepülők is, és ha így megy tovább,

katonák is kellenek majd, ha elfogy az ukrán emberanyag.

Ez is egyfajta eszkaláció, és a végén ott találja majd magát Európa a háború közepén” – mondta Szalay-Bobrovniczky, majd később megjegyezte: A tűzszünet, a harcok azonnali leállása az életek mentése miatt fontos. A béketárgyalások azonban már nem a mi kompetenciánk, hanem a szemben álló feleké.

Ukrajna a képlet elszenvedője

A miniszter úgy látja, Ukrajna nem a képlet megoldása, hanem a képlet elszenvedője. Hozzátette, az ország nem tud dönteni saját sorsáról, mások rendelkeznek róla. Azt is elmondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok döntése nélkül nem lesz béke.

Ezt elmondtuk már hónapokkal ezelőtt is, csak akkor még erről nem lehetett beszélni, ezért az igazságot kitalációnak bélyegezték azok, akik ma büszkén vállalják, hogy az Amerikai Egyesült Államok, a Nyugat, a „szabad világ” támogatása nélkül Ukrajna már rég elvesztette volna ezt a háborút.

– állapította meg. A fegyverszállításokkal kapcsolatban elmondta: ez egy olyan cölöp, amit nem lehet kimozdítani a helyéről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszélt a hadvezetés fiatalításáról is.

„– A folyamat jó fogadtatásra lelt, az illetménykonstrukcióval kapcsolatos komoly kritikával nem találkoztam. Sikerült eltalálnunk azt, ami méltó a tisztek és altisztek számára, miközben megtaláltuk azt a második és harmadik szinten lévő fiatal, fizikailag fitt, komoly képzettségű tiszti állományt, amelynek egy része a védelmi szövetség más országaiban is kapott képzést, oktatást, gyakran részt vett NATO-missziókban vagy NATO-parancsnokságokon szolgált. (…) Semmiféle működésbeli fennakadás nincs, itthon és a missziókban sem merült fel probléma, tökéletesen helytáll a Magyar Honvédség, nem kell attól tartani, hogy a húsba vágtunk volna” – mondta. A sorkatonaság visszaállításával kapcsolatban azt mondta: Magyarország hadkiegészítése önkéntes alapú és az is marad.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Éberling András)