Tölgyessy maradt külső szemlélő, most előállt azzal, hogy egyetlen egyéni körzetet sem nyer a Fidesz jövőre

– Tölgyessy Péterre érdemes odafigyelni, hiszen mindig tűpontosak a meglátásai. Már 2016-ban is megmondta: Orbánnak nincsen többsége, a kutatásokban pedig felülmérik. Majd ezután jött a két újabb fideszes kétharmad – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Az elemző ezzel az SZDSZ korábbi politikusának mondataira reagált.

Tölgyessy egy előadáson arról beszélt, hogy a Fidesz lefelé tartó pályán van, és innen nincs visszaút, sőt gyorsuló ütemben fog lefelé menni. Szerinte elképzelhető az is, hogy a Fidesz egyetlen egyéni kerületet sem fog megnyerni a választásokon.

Deák Dániel megemlítette, hogy jól ismeri Tölgyessy Pétert, mivel az egyetemen a tanára volt, ő oktatta a „Magyar politika a rendszerváltás után” című tantárgyat, és jelest adott.

Előadásai mindig hangzatosak és könnyen befogadhatók voltak, de a jövőre vonatkozó eszmefuttatásainak nagy része nem vált valóra.

Akkor (2012 környékén) az LMP-t sztárolta, ma meg már hol van az a párt… Tölgyessy tehát mindig is egy elméleti ember volt, akinek a gyakorlati elgondolásai nem működnek. Ezért nem is tudott megmaradni a politikában, maradt külső szemlélő. Orbán Viktor is erre utalt a Mandinernek adott interjúban, amikor Tölgyessy kapcsán azt mondta: „Ő az az ember, akinek nem sikerült” – írta Deák Dániel.