– A mi feladatunk, hogy egy hagyományokra támaszkodó, de a jövőbe mutató honvédséget építsünk – jelentette ki csütörtökön Szalay-Bobroviczky Kristóf a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékáni beosztás átadás-átvétele alkalmából szervezett ünnepségén, Budapesten.

Szalay-Bobroviczky Kristóf szerint saját képünkre kell formálunk a honvédséget, amely tiszteletben tartja a hagyományokat, de a jövőbe tekint. Fotó: Teknős Miklós

A honvédelmi miniszter leszögezte, a haderőfejlesztés legfontosabb kérdése a tisztképzés. Emlékeztetett: az idén 175 éves a Magyar Honvédség sokszor megváltoztatta arcát a történelem során, hiszen „a békeévek, és súlyos háborús évek mind külsőségekben, mind mentalitásban alakították a honvédséget”.

Jövőbe mutató honvédség

A tárcavezető az elhangzottak kapcsán leszögezte, most a jelenkor generációjának ismét a saját képére kell formálnia a honvédséget. A miniszter úgy véli, már azt is értékelnünk kell, hogy minderre most lehetőségünk van.

Emlékezzünk a leépülés évtizedeire, amikor sem pénz, sem szándék, sem tett, sem képesség nem volt.

– Amikor a társadalom és a honvédség elszakadt egymástól. Amikor a katonai pálya rengeteget veszített presztízséből és vonzerejéből. Ez mára már mögöttünk van, viszont fontos érezni a lehetőséggel járó felelősséget – mondta a tárcavezető.