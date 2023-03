0ľ A túlzott mértékű, átgondolatlan és túl nagy területre kiterjedő sebességcsökkentésnek komoly kockázatát látom – kommentálta a Karácsony Gergely nevével fémjelzett új forgalomcsillapítási terveket Tarlós István volt főpolgármester a Hír TV tegnap esti műsorában.

A kamerázásokat, sebességmérő berendezések elhelyezését Budapest egykori vezetője jó ötletnek tartja, az ötletcsomag egészét viszont PR-jellegűnek találta. Sajnálatos baleset történt a napokban, ezért akart mindenki mondani valamit, de a főpolgármesteri javaslat nem túl szakmai.

– Túl lassan közlekedni majdnem olyan veszélyes, mint túl gyorsan – fejtette ki a volt főpolgármester. Mint mondta, kívánatos célkitűzés a közúti balesetek nullára csökkentése, de ez sajnos nem reális.

Beváltak a kerékpársávok?

– Mennyire váltak be a felfestett kerékpársávok? – vetette fel a kérdést a műsorvezető, de Tarlós ezt nem akarta kommentálni, csak annyit mondott, hogy az ő idejében bicikliutakat építettek, de a mostani vezetés visszatért a 2010 előtt jellemző módszerekhez a sávok felfestésével.

Tarlós elmondta, a római parti gátépítés újabb fejleményeiről a Népszavából értesült, mely lapot önmagától nyolc éve nem olvassa, most is csak eléje tették.

Ő maga a védműépítésnél mindig is a part menti változatot támogatta,

Karácsony a beljebb (Királyok útja, Nánási út) hozott gátak ötletét már kész döntésként jelentette be. Tarlós szerint egyébként ez egy szakmai kérdés, és a témában készített szakmai véleményeket, amiket az előző városvezetés készíttetett, most is bárki elolvashatja.

