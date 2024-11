Továbbra is fegyvereket küldene Ukrajnába a bukott Momentum

A feszült nemzetközi, világháborús helyzet ellenére továbbra is fegyvereket adna a Momentum Ukrajnának – derült ki Tompos Márton, a párt országgyűlési képviselője bejegyzéséből, aki a közösségi oldalán támadta a Tisza EP-képviselőit, amiért többen is Ukrajnát támogató pólóban ülve hallgatták végig Zelenszkij beszédét az Európai Parlamentben.

„A Momentum politikusairól sok rosszat el lehet mondani. De azt szerintem senki sem vitatja, hogy értékek mentén csinálják a politikát. Magyarul, ha

szerintünk ki kell állni Ukrajna függetlensége mellett és minden eszközzel (még fegyverekkel is) támogatni kell a honvédő harcukat, akkor nem sunnyogjuk el sem a szavazást, sem a politikai cselekvést.

Támogatói pólók viselése jól mutat, de a kárpátaljai magyarok és az ukránok szenvedését nem enyhíti, a jogos önvédelmüket sem segíti” – írta a momentumos képviselő, azt üzenve a tiszásoknak, ha valamiben valóban hisznek, akkor ne féljenek kiállni mellette a szavazásokon is.

Miközben azonban az egyik momentumos politikus Magyar Péteréket kritizálja, párttársa, Gelencsér Ferenc arról számolt be, hogy választási stratégiáról

„a nemzet és az ország jövőjéről, a 2026-os választásról, az ellenzék és a hazánk előtt álló kihívásokról, áradásokról és apadásokról”

egyeztetett Márki-Zay Péterrel, az összefogás egyszer már elbukott miniszterelnök-jelöltjével, a kormányváltás érdekében pedig a Tiszával is együttműködnének.

„Én azt gondolom, hogy minden ellenzéki erő elsődleges célja, hogy egy jobb kormányunk legyen a jelenleginél. Mi nem szoktunk elugrani a felelősség elől.

Első lépés 2026-ban kormányváltás. Ha ezt a Tisza hozza el, akkor a Tisza hozza el

– fogalmazott közösségi oldalán a politikus, aki négy éve még arról beszélt, Márki-Zay Péter hozhatja el az áhított kormányváltást.

Nem meglepő, hogy a liberálisok Márki-Zay Péterrel egyeztetnek a kormányváltás érdekében, hiszen a hódmezővásárhelyi polgármester ugyancsak többször szorgalmazta fegyverek küldését az ukránoknak. Emlékezetes, a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje először 2022 februárjában a Partizán című műsorban arra a kérdésre, miszerint ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget, azt felelte:

„Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.”

„Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be… hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának” – közölte.

Pár nappal később Márki-Zay az ATV Egyenes beszéd című műsorában kijelentette,

fegyvereket is küldene Ukrajnába.

– Tehát hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk – mondta akkor, hozzátéve: ezt a döntést is a NATO-val való együttműködés, a NATO-tagság kell hogy meghatározza.

A háborúpárti politikában már akkor partner volt a Momentum. Fekete-Győr András, a párt jogerősen elítélt politikusa akkor arról beszélt, a jelenlegi helyzetben egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgoznia. Elrettentéspolitikára van szükség.

„Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormánynak,

hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez” – fogalmazott 2022-ben Fekete-Győr. A baloldali dominanciáért harcoló Gyurcsány Ferenc ugyanakkor egyenesen úgy fogalmazott: „pocsék ember, sz…r alak” minden magyar, aki nem hajlandó meghalni Ukrajnáért.