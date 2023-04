Keresztes László Lóránt (LMP) napirend előtt azt kérdezte: mi lesz a sorsa Magyarországon egy olyan vízügyi vezetőnek, aki feltárja a valóságot az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban?

Szerinte a tapasztalat azt mutatja, hogy a kormány kevéssé szeret beszélni az akkumulátorgyárakról, pedig káosz alakult ki ebben a kérdésben, az engedélyek kiadásában. Keresztes László Lóránt azt is firtatta, hogy a kormány készen áll-e egy gyár bezárásra, ha az figyelmen kívül hagyja a szabályokat. – Meg kellene kérdezni a magyarokat az akkumulátorgyárak telepítéséről – jelentette ki.

Egy kicsit csalódott vagyok, mert azt hittem, hogy fel fognak állni, és elismerik, hogy tévedtek, hogy nem támogatták múlt pénteken a békepárti javaslatot, és továbbra is háborúpártiak

– kezdte válaszát Menczer Tamás.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára úgy folytatta: a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal nem akar akkumulátorgyárakat, pedig az egész világ versenyben van ezekért.

– Ez egy viszonylag új iparág, így adott esetben indokoltak lehetnek a kérdések, de Magyarországon minden beruházónak a legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírásokat kell betartania, és ez igaz az akkumulátorgyárakra is – hangsúlyozta. Menczer felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar kormánnyal enyhén szólva sem barátságos Frans Timmermans európai uniós biztos is arról beszélt nemrég, hogy akkumulátorgyárakra van szükség.

– Magyarország gazdaságának elemi érdeke, hogy a nyugati autógyárak és a keleti akkumulátorgyárak itt találkozzanak – szögezte le az államtitkár.

