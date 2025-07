Hogyan írjunk újságot ma?

Igen, van egy olyan mesterség, hogy újságírás. És van olyan, hogy újság. Illetve volt. Újság helyett ma a döntő többség valamilyen hírportált „olvas”. Az újságírást pedig egykoron olyanok művelték, mint Ady, Kosztolányi, Krúdy vagy éppen Karinthy.

Elmaradott idők, maradi boomerek.

A mai „újságírás” egészen más. Friss, üde, mögötte hatalmas tudás, felkészültség, műveltség, kedves humor, íz, csíny, nyilván nem hiába tartjuk fenn a sok-sok médiatanszéket, ahol olyan „kiválóságok” tanítják vagy tanították az ifjakat, mint Havas Henrik vagy Polyák Gábor.

Most pedig néhány szemléletes példával bizonyítjuk, milyen szép, elegáns, okos korban élünk mi, s hogy milyen jó nekünk.

Első példa:

„Pornósztár szpottolta Orbán Viktort »Üzleti ebéden« felirattal posztolt egy napig elérhető Instagram-történetet Kiara Lord felnőttfilmes színésznő, a háttérben pedig feltűnik Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

A kép a NER-kedvenc budai luxuséttermével, a Felixszel szemben lévő Ida Bistróban készült, Orbán éppen Panyi Miklóssal, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárával egyeztet – legalábbis a tükörből így néz ki az Orbánnal szemben ülő férfi –, és nem tűnik túl boldognak. Bár lehet, csak rossz pillanatban fotózták. Információink szerint Orbán időről időre találkozik az államtitkárral, hogy ideológiai kérdésekben kikérje a »fiatalok« véleményét is.

Kiara Lordról a kormánypárti Ripost azt írta, a Farm VIP című reality ötödik évadából lehet ismerős, de a kevésbé családbarát munkakörei között megtalálható a felnőttfilmezés és az escort is.”

Mielőtt belemélyedünk fenti „cikk” nagyszerűségébe, hagyjuk itt az utókornak a szerző nevét, hátha száz év múlva egy új vécépapírmárka elnevezésén fog töprengeni valaki, s akkor a segítségére leszünk, mert a Kaku-du és a Szar-ka is kiváló ötlet, de nincs jobb név egy klotyópapírnak, mint az, hogy Benics Márk, s ha alatta zárójelben odaírják majd nevezett „újságíró” munkahelyét is, azt, hogy 444, a jövő vásárlója biztos lehet benne, hogy ezt kell megvennie, ha bársonyosan szeretné kitörölni a hátsóját.

És akkor az „írásműről”.

Mindenekelőtt fontos tudnunk, hogy a hír az bizony fontos dolog. S a bennünket körülvevő világ fontos, életbevágó, meghatározó híreiről tájékoztatni az embereket, az bizony hivatás.

Na most, nem hiszem, hogy van olyan, aki ne látná be, miszerint egy háborúktól, terrorizmustól, migrációtól, recessziótól, teljes kulturális hanyatlástól sújtott és széthulló világban lenne fontosabb annál, mint hogy egy pornós beül valahová, ahol történetesen a miniszterelnök is tartózkodik, aztán ezt egy fénykép kíséretében kiteszi a mittudomén hová.

Na ugye.

És ekkor érkezik Benics Márk, az eljövendő korok vécépapírmárka-neve, s ezt felfedezi. S miért is ne fedezné fel? Hajdan, elmaradott korokban az olyasféle korú ifjak, mint ez a benicsmárk, mindenféle haszontalan dologgal töltötték az idejüket, Thomas Mannt meg Krúdyt olvastak, moziba jártak, mondjuk Napfivér, Holdnővért vagy A halál 50 óráját nézni, esetleg a Kamaszkorom legszebb nyarát, vagy Latinovits Zoltánt bámulták Cipollaként, netán Darvas Ivánt az Egy őrült naplójában… Eh, mit! Elmaradott idők, maradi boomerek! Az üde friss, művelt és okos és tehetséges benicsmárkok ma pornósok Instagramját olvasgatják, majd ráhelyezik ujjukat a kor ütőerére, s megírják a fentieket, kiegészítve olyan fontos „hírekkel”, miszerint kivel volt ott a miniszterelnök, s hogy akivel ott volt, az „nem tűnt túl boldognak”. Mindezt egy tükörben látszó kép alapján fedezte fel a benicsmárk popsitörlő.

Nos, itt azonban nincs vége a történetnek, hogyan is lehetne vége, amikor egy ennyire fontos és mindenki érdeklődésére számot tartó ügyről, „hírről” van szó.

Második példa:

„Megszületett Kiara Lord pornószínésznő és Orbán Viktor miniszterelnök első közös fotója

A felnőttfilmekből és a Farm VIP című ­reality ötödik évadából ismert pornószínésznő, Kiara Lord éppen egy budai bisztróban üldögélt kedden, amikor feltűnt mögötte egy még nála is híresebb, bár szintén sokakat izgalomba hozó alak.

A pornós ekkor feltehetően megkérte az ebédpartnerét, hogy diszkréten készítsen róluk egy fotót, így született meg Kiara Lord és Orbán Viktor első közös fotója.

A képet aztán Kiara Lord egy »Üzleti ebéden« felirattal posztolta az Instagram-sztorijában.

A találkozó egyébként a budai Ida Bistróban, a NER-kedvenc luxuséttermével, a Felixszel szemben esett meg, az Orbánnal szemben ülő férfi személyében pedig a 444 Panyi Miklóst, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát vélte felfedezni.

Kiara Lord a Telexnek azt mondta, meglepte, hogy a miniszterelnök úr ennyire ráér, mert hamarabb érkezett a helyszínre, mint ő, összesen kb. két órát töltött ott. A pornószínésznő alaposan szemügyre vette Orbánt, tudta azt is, hogy bécsi szeletet evett. »Könnyen teremt szemkontaktust, jó kedélyű volt«, mondta róla azzal, hogy Kiara Lord majdnem odament hozzá egy közös fotóra, de aztán inába szállt a bátorsága.”

Ezen rendkívül elgondolkodtató, mély és fontos kordokumentum megírásához a Telex egyenesen két remek „újságírót”, két HP-t mozgósított, az ő nevük se merüljön feledésbe, hátha valamikor a jövőben el kell nevezni egy kuplerájt – szóval korunk hősei a Telextől Patakfalvi Dóra és Iván-Nagy Szilvia.

Nevezettek tűpontosan ráéreztek, mennyire fontos ez a „hír”, így nem voltak restek megkeresni a pornóst, amit nagyon jól tettek, hiszen ki más tudna hitelesebben és okosabban beszélni erről a mi korunkról, mint egy szexből élő szobatudós, s megtudták tőle, hogy a miniszterelnök „könnyen teremt szemkontaktust és jó kedélyű”, hát ez őrületesen örvendetes.Remélem, már az eddigiekből is kiderült, micsoda nagyszerű, feddhetetlen és kiváló képességű mesterek űzik manapság az újságírás mesterségét, ezek valóban zsebre vágják Adyt, Kosztolányit, Krúdyt vagy éppen Karinthyt.

De ne elégedjünk meg ennyivel, mutassunk fel két további példát is, legyünk alaposak és szorgalmasok, hiszen nagyon fontos dologról van szó.

Harmadik példa:

„Belga képviselő az Európai Parlamentben: »Együtt mondtuk Orbánnak, menj a pi…ba«

Több erős felszólalás is volt a Budapest ­Pride tanulságairól rendezett európai parlamenti vitában. A HVG tudósítása alapján az Orbán-rendszer kritikusai és támogatói is határozottan hangot adtak véleményüknek.

A vitát kezdeményező szocialista képviselőcsoport vezérszónoka Dobrev Klára volt, aki azt mondta a teremben ülő fideszeseknek, hogy sok százezer ember nevetett az arcukba a Pride napján. A DK-s politikus az ülésről hiányzó Tisza Pártnak is üzent. Azt mondta, hogy az ellenzéki jobboldal megpróbálta elsunnyogni a Pride-ot, és már másodszor sem hajlandó vitázni az LMBTQ-emberek jogairól a parlamentben.

A fideszes László András kijelentette, hogy a Pride egy külföldről vezényelt politikai provokáció volt. A szervezőknek ugyanis az volt a célja, hogy erőszakot provokáljanak. »De nem jött be. Mi, magyarok nem kérünk az ideológiai gyarmatosításból.«

A vitába a Mi Hazánk EP-képviselője, Borvendég Zsuzsanna is beszállt. Megkérdezte a többiektől, nem unják-e, hogy ismét Magyarországot állítják pellengérre. Majd kritizálta a magyar hatóságokat, amiért a betiltott rendezvény helyett »a családvédő hazafiak törvényes megmozdulását« akadályozták meg. Utóbbival arra utalt, hogy az ellentüntető Novák Elődéket nem engedték közel a Pride-hoz.

A külföldi képviselők közül többen is támadták a magyar kormány politikáját. Emma­nuel Macron párttársa, a francia Fabianne Keller azt mondta, hogy a Pride-on »egy nép kelt fel az önkény és Orbán Viktor félelemre épülő rendszere ellen«. A Pride-on részt vevő belga Hilde Vautmans pedig arról beszélt, hogy »nagyszülők meneteltek együtt az LMBTQ-közösséggel, és velünk együtt mondták Orbánnak, menj a pi…ába«.”

Ne mondja nekem senki, hogy ez itt nem egy kordokumentum! Különösen ezekre a részekre tessék koncentrálni:

„Egy nép kelt fel az önkény és Orbán Viktor félelemre épülő rendszere ellen.”

Hát bizony. Ilyenkor a 200 ezer ember a „nép” maga, ám ha mondjuk egy 70 százalékos részvétel mellett közel hárommillió ember szavaz a kormánypártokra (52,15 százalék), az nem számít, akkor a kormány tulajdonképpen „illegitim”.

Aztán izgalmas még ez a népfelkelés a diktatúra meg a félelem ellen – de hát, lássuk be, itt nincs mit tenni. Akik úgy nőttek fel, hogy életük legnagyobb problémája a nemi hovatartozásuk volt, meg az, hogy akkor ők tulajdonképpen fiúk, lányok vagy kutyák, azoknak bizony az a diktatúra, ha nem mehetnek ki meztelen valaggal meg farokra húzott szivárványszínű zoknival az utcára, hogy megmutassák, mennyire büszkék.

Mindenki arra büszke, amire tud, ugye…

S erre érdemes még koncentrálni:

„Nagyszülők meneteltek együtt az LMBTQ-közösséggel, és velünk együtt mondták Orbánnak, menj a pi…ába.”

Világos. Főleg nagyszülőből volt rengeteg. A többiről pedig mindjárt, csak előbb lássuk ugyanezt a 444 után a 24.hu tálalásában!

Negyedik példa:

„Ma az Európai Parlamentben elhangzott, hogy »Orbán, menj a pi…ba!«

A szociáldemokrata frakció kezdeményezésére az Európai Parlament szerdán vitát tartottak a Pride-ról, amelyen több mint 70 képviselő személyesen is részt vett – írja a hvg.hu. Marie Bjerre a soros dán elnökség részéről kijelentette, hogy az EU-ban nem kaphat helyet semmilyen diszkrimináció, ami szexuális orientációra épül. Magyarországról beszélve megígérte, hogy napirenden fogják tartani a magyar demokrácia ellenőrzését, és újra a tagállamok elé idézik majd a kormányt. A következő meghallgatás októberben lesz, és bízhatnak abban, hogy a dán elnökség alatt ez a döntés a legnagyobb figyelmet kapja. Ennek része a kisebbségek védelme és az LMBTQ-kisebbséghez tartozók védelme is – jelentette ki Marie Bjerre.

A vitában felszólalt Dobrev Klára is. A DK-s politikus a hvg tudósítása szerint kijelentette, hogy elkezdődött az Orbán-rendszer utolsó nyara. A jelen lévő magyar kormánypárti képviselőkhöz fordulva azt mondta a ­Pride kapcsán, hogy »sok százezer ember nevetett az arcukba azon a napon, boldogan, felszabadultan, és nem kértek a tiltásból«.

Majd a magyar ellenzékhez is volt pár szava.

Az ellenzéki jobboldal is megpróbálta elsunnyogni, és nem mozgósított a Pride-ra, és tényleg megdöbbenve látom, hogy másodszorra vitázunk az Európai Parlamentben a magyar LMBTQ-emberek jogairól, és másodszor is hiányoznak a Tisza Párt képviselői erről az ülésről. Ez így nem fog menni.

A Mi Hazánk képviselője is felszólalt, Borvendég Zsuzsanna azt kérdezte a többiektől, nem unják-e még, hogy ismét Magyarországot állítják pellengérre. Felrótta, hogy miután a hatóságok törvénytelennek nyilvánították a Pride-­ot, mégis a családvédő hazafiak törvényes megmozdulását akadályozták meg. ­László András fideszes képviselő pedig kijelentette, hogy a Pride egy külföldről vezényelt politikai provokáció.

A nap mondata kétségkívül ­Hilde Vautmans belga liberális képviselőtől hangzott el, aki maga is részt vett a budapesti Pride-on. Ő a személyes élményeit így foglalta össze:

Nagyszülők meneteltek együtt az LMBTQ-közösséggel, és azt mondták Orbánnak, hogy – elnézést, nagyon egyértelmű leszek – menj a pi…ába.

A hvg.hu tudósítója hozzáteszi, angolul a mondat úgy hangzott, hogy »fucked off Orban«, amit a vita hivatalos tolmácsa is a fenti módon fordított.”

Elnézésüket kérem, de nem elemezném hosszabban a fentieket, ugyanazt tudnám elmondani, talán egy vicc illik ide a legjobban, miszerint a tanító néni kihívja felelni Mórickát, „Móricka, mikor volt a mohácsi vész?”, mire Móricka: „Jaj, tanító néni, annyira irigylem a problémáit!”

Igen. Mi is nagyon irigyeljük ezeknek a problémáit.

De ami talán említést érdemel: Ugyanezek legkésőbb jövő héten meg fogják írni ezredszer is, hogy szörnyű, mennyire leromlott a közbeszéd színvonala.

És e sorok íróját fogják felhozni példának. Hogy takarodna el végre az összes ilyen „újságíró” meg ilyen „politikus” a p…csába.