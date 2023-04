Balog Zoltán: A pápa minden magyarországi találkozóján Jézus Krisztus legyen a középpontban!

Ferenc pápa látogatása elismerése annak a kivételes összhangnak, amellyel Magyarországon az egyházak és az állam, mindegyik a saját küldetésének megfelelve, létfontosságúnak tartja a keresztyénséget

– fejtette ki közleményében Balog Zoltán református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke Ferenc pápa magyarországi látogatásával kapcsolatban.

Balog Zoltán hangsúlyozta: „Mi az evangélium által ébresztett Krisztus-hitet tekintjük elsődlegesnek, az állam pedig a keresztyénség kultúrát és életmódot teremtő erejét. A pápa, mint a katolikus egyház és Vatikán Állam feje, mai beszédében mind a kettőt hangsúlyozta, s ennek kapcsán óvta az egyházat a hatalom túlzott közelségétől.” Szerinte ezt érdemes megfontolni. Mint fogalmazott, abban is jó egyetérteni vele, amit az álszabadság kísértésének nevezett: a férfi és a női nem összekeverését, az abortusznak mint szabadságjognak a deklarálását.

Köszönjük, hogy felemelte szavát a háborús retorika ellen, és külön kiemelte a határokon kívül élő magyarokat, mint akik fontos részei a magyar nemzetnek

− emelte ki Balog Zoltán, aki kifejtette azt is:

Nekünk, reformátusoknak Ferenc pápa elsősorban Róma püspöke. Történelmi távlatban jó a látogatás kapcsán 1991-re gondolni, amikor II. János Pál megkoszorúzta Debrecenben a református gályarab mártírok emlékművét. 2021-ben pedig Budapesten Ferenc pápával volt egy igazi testvéri találkozónk, amikor katolikus, református és evangélikus püspökök együtt énekeltük neki a református Draskóczi László énekét: „Áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr!”

Felidézte, hogy Erdő Péter bíboros ma így fogalmazott: „Egy ilyen találkozó érzelmi csúcspontja a körülöttünk lévő valóságnak.” Balog Zoltán hozzátette: „Most is együtt lehettünk Ferenc pápa fogadásán, ha nem került is sor személyes beszélgetésre. Mi, reformátusok csak azt kívánhatjuk, hogy a pápa minden magyarországi találkozóján Jézus Krisztus legyen a középpontban. A keresztyének közötti együttműködésnek is ez az evangéliumi alapja és feltétele. Ferenc pápa mai beszédében ezt újra hangsúlyozta. Köztársasági elnökünk üdvözlő beszédéből pedig azt a mondatot emelem ki, hogy „irgalom nélkül nincs jó kormányzás”.

Borítókép: Ferenc pápa a Szent István-bazilikában (Fotó: Kurucz Árpád)