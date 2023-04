Budapestre figyel a katolikus világ a következő három napban – Vasárnapig tucatnyi fővárosi programon vesz részt a szentatya

Péneteken megkezdi háromnapos magyarországi hivatalos látogatását a szentatya. A 41. külföldi látogatására induló Ferenc pápa repülőgépe a tervek szerint 8 óra 10 perckor száll fel a Róma–Fiumicino nemzetközi repülőtérről, majd várhatóan 10 órakor érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. A szentatyát második magyarországi látogatásán a hivatalos fogadtatást követően a Sándor-palota előtti téren Novák Katalin államfő fogadja. A köztársasági elnöknél tett udvariassági látogatás után a katolikus egyházfő Orbán Viktor kormányfővel találkozik. Ezt követően, 12 óra 20 perckor Ferenc pápa a karmelita kolostorban az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik, a nyilvános eseményen a szentatya és Novák Katalin köztársasági elnök is beszédet mond.

A katolikus egyházfőt szeretettel látja vendégül Magyarország Fotó: Kurucz Árpád

Az első napon, 17 órakor is lesz még egy hivatalos programja Ferenc pápának: a Szent István-bazilikában csaknem kétezer magyar egyházi személlyel találkozik, köztük püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal, így hitoktatókkal és diakónusokkal. Ferenc pápa itt is beszédet mond. Bent hétszáz ülőhellyel készülnek a szervezők, de a bazilika előtti téren is lesz ültetett szektor, és ott ennél is többen várják majd a szentatyát. Itt kivetítés és hangosítás gondoskodik arról, hogy a megjelentek követni tudják az eseményt. Fontos információ, hogy a bazilikába a helyszín befogadóképessége miatt csak a meghívottak léphetnek be, ám a térre – korlátozott számban ugyan, de – zarándokokat, híveket is beengednek.

Nagy találkozások



Szombaton 8 óra 45 perctől a katolikus egyházfő magánlátogatáson vesz részt a budapesti Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonban, ahol vak, gyengénlátó és halmozottan sérült gyermekeknél és fiataloknál tesz látogatást. Az intézmény lakói különleges ajándékokkal és más meglepetésekkel várják a szentatyát.

Ezután Ferenc pápa a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templomban szegényekkel, menekültekkel és a magyarországi kisebbségek tagjaival találkozik, ahol beszédet is mond. Innen a szentatya átmegy a szintén a Rózsák terei Istenszülő-oltalma templomba, ahol a görögkatolikus egyház képviselői és a hívek fogadják.

A programokat Budapest szívében rendezik Grafika: Magyar Nemzet

Délután 16 óra 30 perctől folytatódik a szentatya hivatalos programja, ekkor Ferenc pápa a Papp László Budapest Sportarénában fiatalokkal találkozik. A rendezvényen a meghívott és regisztrált, mintegy 11 ezer fiatal vesz részt. A programban Ferenc pápa beszéde mellett egyebek között tanúságtételek, néptánc, közös ima és zenei előadások is szerepelnek. A budapesti eseményre nemcsak Magyarországról, hanem külhonból is érkeznek fiatal magyar katolikus hívek. E programot követően, 18 órától a pápa a Jézus Társasága tagjainál vesz részt magántalálkozón az Apostoli Nunciatúrán.

Tízezreket várnak



Vasárnap 9 óra 30 perctől tartják a háromnapos hivatalos látogatás egyik kiemelt eseményét, a pápai szentmisét, amelyet a szentatya celebrál a budapesti Kossuth téren. A szertartáson külön regisztráció nélkül, biztonsági ellenőrzés után bárki részt vehet. Fontos információ, hogy a szentmisét a Kossuth tér környéki mellékutcákban és a Szent István-bazilikánál kivetítőn is figyelemmel kísérhetik a hívek. A szervezők azt javasolják, hogy a résztvevők gyalog vagy tömegközlekedéssel érkezzenek a Kossuth térre, mivel a környéken nem lehet parkolni. A rendezvény területén mosdókat és egészségügyi állomást helyeztek el, a zarándokok eligazodását és az események gördülékeny lebonyolítását több száz önkéntes segíti.

A szentatya három napot lesz Budapesten Fotó: Kurucz Árpád

Délután, 16 órakor a szentatya ellátogat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karára, ahol az egyetemi és kulturális élet képviselőivel találkozik. A rendezvényen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Gál Ferenc Egyetem és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola képviselői is jelen lesznek.

Ferenc pápát Kuminetz Géza atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora köszönti majd, ezután egy oktatói és egy hallgatói tanúságtétel következik. A szentatya rövid, néhány perces zenei betét után szól majd az egybegyűltekhez, majd a találkozó közös imádsággal zárul.

Az egyházfő és a vatikáni delegáció repülőgépe a 17 óra 30 perces hivatalos búcsúztatást követően indul vissza Budapestről Rómába, ahová a szentatya várhatóan 20 óra előtt pár perccel érkezik majd meg.



Kedvezmények és korlátozások

Ferenc pápa háromnapos látogatása alatt a cél az, hogy ne alakuljanak ki dugók. Az érintett útvonalakat − biztonsági idősávok figyelembevételével − csakis akkor zárják le, amikor Ferenc pápa és kísérete használja azokat. A szentatya érkezése előtt például csak tíz perccel zárják le a Liszt Ferenc repülőtérről a belvárosba bevezető három lehetséges útját. A rendőrség tegnap közleményben arról tájékoztatott, hogy a forgalomkorlátozások részleteiről a rendőrség honlapján térképes ismertető található. A megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszokról elszállított gépjárművek tulajdonosai az erre a célra létrehozott 06-80-180-780-as zöldszámon vasárnap éjfélig kaphatnak tájékoztatást.

A háromnapos látogatással kapcsolatban a Police.hu internetes oldal mellett érdemes a BKK honlapján és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából készült, KAPP nevet viselő mobilapplikáció segítségével tájékozódni.

Fontos információ, hogy a MÁV–Volán-csoport és a GYSEV díjmentes utazást biztosít az ország bármely pontjából a fővárosba az április 29-én a Papp László Sportarénában tartandó rendezvényre, valamint az április 30-i, a budapesti Kossuth téri szentmisére érkező és onnan hazatérő zarándokok számára. A díjmentesség a MÁV-Start Zrt. és a GYSEV Zrt. menetrend szerinti járatainak 2. osztályú kocsijain, valamint a Volánbusz Zrt. menetrend szerinti járatain érvényes. A díjmentes utazáshoz regisztrációs jegy megváltása nem szükséges.

Borítókép: Ferenc pápa magyarországi apostoli útját hatalmas figyelem kíséri majd (Fotó: Kurucz Árpád)