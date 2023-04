Tizenegyezer fiatallal találkozik a szentatya április végén Budapesten

A tervek szerint április 29-én, szombaton délután 11 ezer magyar fiatal tölti majd meg a Papp László Sportarénát határon innen és túlról, hogy találkozhasson Ferenc pápával – erről tájékoztatta lapunkat Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKKP) ifjúsági bizottságának elnöke és Gábor Miklós, a bizottság irodavezetője. Palánki Ferenc püspök kiemelte: Ferenc pápa fiataloknak szóló üzenetének, amit az ifjúságról szóló szinódus után írt meg, az a címe, hogy Krisztus él. – Éppen a húsvéti öröm fényében látjuk, hogy Jézus, aki legyőzte a halált, valóban az élet barátja. S ő nem egy múltbeli történelmi személyiség, hanem most is él. Ez a mi nagyszerű tanításunk, és ezzel az üzenettel érkezik hozzánk Ferenc pápa is – mondta el Palánki Ferenc. Hozzátette: ezért lett az egész találkozó mottója is az, hogy „Krisztus a jövőnk”.

A szentatya a jövőbe tekintő, örök üzenettel érkezik. Fotó: Kurucz Árpád

Ennek kapcsán elmondta, a tapasztalataik szerint többen is eljönnének a rendezvényre, de 11 ezer fő a létesítmény kapacitása. Így ennyi helyet tudnak kiosztani az egyházmegyék között, beleértve a külhoniakat is. Fontos, hogy online felületeken, illetve élő televíziós adásnak köszönhetően is be lehet kapcsolódni a rendezvénybe, illetve a Szent István téren a bazilika előtti kivetítőn is lehet majd követni az eseményt.

Gábor Miklós kifejtette, hogy 8. osztályos kortól 25 éves korig várják a fiatalokat a kísérőikkel együtt.

Fontos, hogy az egyházmegyék keretszámaiba beletartoznak a papok, a szerzetesek, valamint a fiatalokat kísérő hitoktatók és csoportvezetők is. Az egy egyházmegyéből érkezők egy szektorban foglalhatnak majd helyet a Papp László Sportarénában

– fogalmazott az MKKP ifjúsági bizottságának irodavezetője. Hozzátette: a jegyeket néhány nappal a rendezvény előtt elektronikus úton fogják kiküldeni a csoportvezetőknek.

Az irodavezető beszélt arról is, hogy az előre bejelentett buszoknak parkolóhelyet biztosítanak a Papp László Sportaréna közelében. Megerősítette, hogy az ifjúsági találkozóra érkező vendégek is ingyenesen utazhatnak majd a MÁV, a Volán és a GYSEV járatain.

Fontos tudni, hogy a kapunyitás 12 órakor lesz, a hivatalos program 15 órától kezdődik, a szentatya pedig 16 óra 30 perc körül érkezik

– fűzte hozzá. Az eseményen Palánki Ferenc köszönti majd a szentatyát. Az ifjúsági találkozón most is a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus adja a zenei szolgálatot. Természetesen elhangzik a találkozó dala a Szent Ignác életét feldolgozó musicalből Dolhai Attila, Nagy Bogi, Dánielfy Gergő, Szőcs Reni és Szandi részvételével. Az eseményen Rúzsa Magdi is énekel majd.