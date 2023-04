A pápalátogatás „himnusza”

Ignác valóságosan is zarándokútra indul, nagy vágyak és álmok fűtik, hogy mi mindent tesz majd Istenért, majd „lépésről légzésre” tanulja meg, hogy ez a történet nem nála kezdődik, Isten az, aki elsőként szeret. Ignác pedig az, aki „valahol, valahogy” viszonozni tudja. – Különös hála van bennem, hogy a Camino a 2023-as pápalátogatás „himnusza” – hangsúlyozta a jezsuita szerzetes. – Most már látom, hogy amikor két és fél éve útnak indultam, hogy megszülessen a musical, Isten valóban új álmot látott ebben a lehetőségben. Az út nem volt mindig egyszerű, de a szerzőkkel és gimnáziumunk tagjaival közösen haladtunk előre, hogy valóra váljon az álom. Ennyi idő elteltével pedig Ferenc pápát várhatjuk ezzel a dallal. Az eredeti éneket a szerzők néhány helyen a látogatáshoz igazították. A mondanivaló azonban a musical kontextusa nélkül is mélyen megérthető, sőt kitágult. Mindannyian úton vagyunk, mindannyian tudjuk, mit jelent a rögös út és a sima út tapasztalata a saját életünkben. A mi lehetőségünk és felelősségünk, hogy feltekintsünk Istenre, és tovább járjuk azt az utat, amit kaptunk, mert csak így, Krisztus felé közeledve talál békét a lelkünk, és csak így, Isten békéjét közvetítve tudunk a világnak is békét hozni – foglalta össze Kajtor Domonkos SJ.





Borítókép: Az Ignác – A lelkek lovagja című musical bemutatója (Fotó: Pásztor Péter)