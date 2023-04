Családközpontú szemlélettel az időközi választáson Budakeszin

– Budakeszi a családom – jelentette ki lapunknak Ligetiné Komáromi Gabriella, aki a vasárnapi időközi önkormányzati választáson a kormánypárt jelöltjeként indul a 8-as körzetben. A jelölt a Szivárvány Óvoda vezetőjeként rengeteg kisgyermekes családdal áll kapcsolatban, így a családbarát szemléletmódot természetesnek veszi az önkormányzati munka során.

Menczer Tamás országgyűlési képviselő, Ligetiné Komáromi Gabriella (balról a második) és Győri Ottilia polgármester (balról a harmadik) a kampány hajrájában Fotó: Budakeszi Fidesz

– A napi kapcsolattartásban hiszek, a lakossággal való beszélgetésekből merítünk, a javaslatokat és a feladatokat onnan kapjuk. Óvodai vezetői munkám során számos ötlet érkezik be hozzám, ilyen volt a tavaly bevezetett Bilingual Program, amely kapcsán ősszel elindult az első angol–magyar kétnyelvű csoport az óvodában. A program megalapozza a gyermekek többnyelvű iskolákban való tanulását – mondta el lapunknak Ligetiné.

Az egy évvel ezelőtti országgyűlési választáson Menczer Tamás egyéni mandátumot szerzett a Pest megye 2-es körzetben, az új országgyűlési képviselő több száz millió forintos kormányzati támogatást szerzett a városnak.

– Megújult a Fő utcai játszótér, útfelújítások, útépítések, járdaépítések kezdődtek a városban, a szívügyemként kezelt Szivárvány Óvoda új épületének a tervei is elkészültek, egy 190 fő befogadására alkalmas épülettel gazdagodik a környék – sorolta Ligetiné Komáromi Gabriella. A képviselőjelölt azt is hozzátette: a kampány során olyan hiányosságokra is fényt derítettek, amelyek eddig nem kerültek az önkormányzat látóterébe, például az Árnyas utcát sötétnek találták, ezért kilenc darab LED lámpát szereltettek fel az ott élők biztonságáért.

– Új felnőttkondipark és játszótér épül a tavaly nyitott élelmiszer-áruházzal szemben, amelynél a közlekedésbiztonságot egy gyalogoshíd segíti majd. A gellérthegyi játszótér mintájára egy dombos, csúszdás park létesül a gyerekek számára, ilyen újszerű eszközökből álló játszótérre még nem volt példa a városban. A budakeszi lakosok számára teljesen új játékok állnak majd rendelkezésre, mint például a földbe süllyesztett trambulin. A biztonságra is ügyeltünk, abszolút gyermekvédő burkolatot kap a teljes játszótér, amely reményeink szerint áprilisban elkészül – zárta a beszélgetést a fideszes képviselőjelölt.

Az időközi választáson két független jelölt, Tömösi Attila és Rebersák Attila, továbbá a Megoldás Mozgalom jelöltje, Kazai Csaba indul a 8-as számú körzet képviselői székéért. A képviselő-testületet eddig hét fideszes és három ellenzéki képviselő alkotta. A mostani időközi választás eredményétől függetlenül tehát mindenképpen fideszes többségű önkormányzat folytatja a munkát.

Borítókép: Győri Ottilia polgármester és Ligetiné Komáromi Gabriella (Fotó: Budakeszi Fidesz)