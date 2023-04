Ezek a kemény bűnözők szerepelnek a körözési toplistában

Negyvenhat személy szerepel jelenleg a rendőrség körözési toplistáján, közülük hat nő, negyven férfi, őket a velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresik – derül ki a Police.hu internetes oldalon fellelhető adatokból. A csaknem ötven személy esetében összesen huszonnyolc különböző bűncselekmény elkövetése vagy annak gyanúja merült fel. Ezek között a leggyakoribb a kábítószer-kereskedelem, a rablás, a csalás, a lopás és a költségvetési csalás, de a listán levő személyeknél olyan bűncselekmények is szerepelnek, mint az orgazdaság, a jövedékkel visszaélés elősegítése, a sikkasztás, a kifosztás, a testi sértés, az embercsempészés, a zsarolás, az uzsora-bűncselekmény, a pénzmosás vagy éppen a szexuális erőszak.

A bűnözők előbb-utóbb rendőrkézre kerülnek Fotó: Teknős Miklós

Öt személy esetében nyomravezetői díjat is kitűzött a rendőrség, a legkisebb összeg százezer forint, míg a legnagyobb 500 ezer forint. A keresett személyek közül három különösen veszélyes, kettő pedig a feltételezések szerint fegyverrel is rendelkezhet. Ők mindannyian férfiak, de az egyik nő is kiemelt figyelmet érdemel, hiszen az asszonyt kétrendbeli rablás és kétrendbeli hivatalos személy elleni erőszak bűntett miatt körözik.

Sok személyt egy adott bűncselekmény kapcsán keresnek, de többen is vannak, akiknek több van a rovásán. Egyiküket csalás, sikkasztás és költségvetési csalás miatt is keresik, mást egyedi azonosító jellel visszaélés, kábítószer birtoklása, csalás és lopás miatt igyekeznek felkutatni.

Az egyik férfit pedig azért körözik, hogy megkezdje letölteni a zsarolás, uzsora-bűncselekmény, testi sértés és garázdaság bűntett miatt kiszabott szabadságvesztését. Általánosságban is elmondható, hogy a legtöbb személyt azért keresi a rendőrség, mert nem kezdte meg letölteni a szabadságvesztését.

A legfiatalabb körözött személy egy 27 éves fiatalember, a legidősebb pedig egy 67 éves férfi. További érdekesség, hogy a listán szerepel egy házaspár is, így nem meglepő, hogy mindkettőjüket háromrendbeli áru hamis megjelölése miatt keresik.

A listán szerepel három olyan személy is, akinek a rendőrség levette a fotóját, mert őket elfogták. Egyikük Egerben, egy másik Angliában került rendőrkézre, míg a harmadiknak a Dominikai Köztársaságban kattant a csuklóján a bilincs.

A rendőrség azt kéri, hogy ha bárki felismer valakit a listából, vagy információval rendelkezik hollétéről, akkor tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással.

– A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges – hangsúlyozták.

Borítókép: Csaknem ötvenen szerepelnek a körözési toplistában (Fotó: Police.hu)