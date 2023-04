Nemzetközi tűdőszűrési programban vesz részt Magyarország

A dohányzás az egyik fő kockázati tényező

A daganatos megbetegedések tekintetében az elhízás mellett a dohányzás is a fő kockázati tényezők közé sorolható – hívta fel a figyelmet lapunknak Bogos Krisztina. A Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója kiemelte: az EU-ban még mindig Magyarországon a legmagasabb a tüdőrákkal összefüggő halálozási arány, a nők körében pedig a daganat gyakorisága és betegség okozta idő előtti halálozás is növekszik. Ezt elsősorban a dohányzási szokások szélesebb körű elterjedése okozza, de hozzájárul a légszennyezés, valamint a hormonális tényezők is – mutatott rá. A szakember beszélt a légszennyezés kockázatáról is, mondván: különösen a kettő mikron alatti szállópor az, ami komoly gondot okoz. Ez ugyanis nemcsak a tüdőrák kockázatát növeli meg, hanem szív- és érrendszeri megbetegedéseket is okozhat. Arra, hogy hogyan csökkenthetjük a légszennyezettséget, a főigazgató kiemelte: a legjobb módszer a közösségi terek – óvodák, iskolák, munkahelyek – megfelelő szellőztetése, amely által a szállópor-koncentrációt is csökkenteni lehet.

