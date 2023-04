Megáldotta a görögkatolikusokat a szentatya

Együtt imádkozott Ferenc pápa az Istenszülő oltalma-templomban a görögkatolikus közösség tagjaival a budapesti Rózsák terén apostoli látogatásának második napján.

Amikor megérkezett az Istenszülő oltalma templomba a görögkatolikus közösséghez, hatalmassal erővel csendült fel az ének. A mintegy százötven hívő mellett egy hatvan fős kórus is várta, amelyet Bubnó Tamás Liszt-díjas karnagy vezényelt. A szentatya bejutásához előzőleg egy rámpát alakítottak ki, az ajtóban Jaczkó Sándor parókus és Kocsis Fülöp érsek-metropolita fogadta, majd bekísérték a templomba. Ferenc pápa különleges légkörbe érkezett, egy bizánci szertartást, akathisztosz himnuszt végeztek a templomban a tiszteletére.

A görögkatolikusok tömegei már jó ideje türelmesen várakoztak a Dohány utca és a Rottenbiller utca sarkán arra, hogy bejussanak a beléptetőkapukon a Rózsák terére. A helyszínen görögkatolikus papok, családtagjaik és hívek is ott voltak a tömegben, akik nemcsak Budapestről, hanem vidéki egyházmegyékből érkeztek.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus érsek-metropolita köszöntőjében az MTI tudósítása szerint arról beszélt: Szent II. János Pál pápától tanultuk azt a fontos igazságot, hogy Krisztus egyháza két tüdővel lélegzik, Kelet és Nyugat lelke együttesen élteti a Titokzatos Testet. "Ez a költői és teológiai kép itt, ezen a téren, különösen is érvényesül. Egymás mellett áll két templom, egymás mellett él két közösség, a római és a görögkatolikus. A plébánia és parókia összeér, közösségi életünk összeforr. Ezt a templomot a római katolikus testvérektől kaptuk, jó 120 évvel ezelőtt" - tette hozzá. Mint mondta, nekik, görögkatolikusoknak különösen is fontos a katolikus egyházhoz tartozásuk.

"Születésünktől, az első unióktól fogva sokat kellett szenvednünk ezért a kettős hovatartozásért. Vértanúink nemcsak keresztény hitükért, hanem kifejezetten a katolikus egyházhoz tartozásukért haltak meg, hiszen ha vállalják a kommunista erőszak diktátumát, visszatérnek az ortodox hitre, megmenthették volna az életüket, de inkább meghaltak, semhogy a katolikus egyházat megtagadják"− fogalmazott az érsek-metropolita. Hozzátette: „ezért senki nem vonhatja kétségbe, hogy miközben igyekszünk hűséggel ragaszkodni keleti gyökereinkhez, ezzel nem különállni akarunk, hanem hidat képezni a két testvéregyház között, hiszen mi valamilyen módon mindkettőhöz odatartozunk". Hangsúlyozta: a pápa látogatásával „óriási megerősítést kaptak", hogy a katolikus egyháznak ők is egyenértékű tagjai és kiemelte, ígéretet tesznek arra, hogy miközben Krisztust keresik és hirdetik, egyházi létükben az egység hordozói és építői lesznek. Ezt mindenekelőtt buzgó imádsággal szeretnék munkálni, ezt tartják legfőbb kötelességüknek és lehetőségüknek, „ezzel tudjuk éltetni a Titokzatos Testet".

A görögkatolikus közösség ajándékot is adott Ferenc pápának: a keleti egyház rózsafüzérét, egy száz szemes csotkit, amelyet görögkatolikus fiatalok kötöttek erre az alkalomra. Az ajándékot gyermekek adtak át és Ferenc pápa azonnal felvette a jobb csuklójára. Kocsis Fülöp kiemelte: az ajándék mindannyiuk üzenetét fejezi ki, „hogy gyermeki hittel fogjuk szeretni Krisztus Urunkat, az ő egyházát és földi helytartóját, (...) Ferenc pápánkat". A pápa rózsafüzérrel ajándékozta meg a gyermekeket.

Fotó: Mirkó István

Kocsis Fülöp ezután felkérte a Szentatyát, csatlakozzon hozzájuk és imádkozza velük a nagy litániát, a béke ekténiáját a rítusuknak megfelelően. Az imádkozás után Ferenc pápa felvette az aranyszínű, görögkatolikus stólát (epitrachelion) és megáldotta a jelenlévőket. A pápa ezt követően a templom bejáratáig sétált a hívek énekével kísérve, megállva és beszélgetve a hívekkel. A templomot már kerekesszékben hagyta el. A Rózsák terén összegyűlt emberek énekeltek a pápa távozásakor.

Lapunknak Simicskó István a KDNP országgyűlési frakcióvezetője nyilatkozott, aki szintén a görögkatolikus közösség tagja.

Mint mondta, a pápalátogatás nagyon nagy megtiszteltetés a közösségnek, nagy izgalommal és örömmel várták.

Hatalmas élménynek nevezte az eseményt, bár amiatt sajnálatát fejezte ki, hogy a templomban nem fért el mindenki, mert korlátozott létszámban lehetett meghívni görögkatolikus híveket. Kifejtette: egyszerű magyar emberként volt jelen amellett, hogy közéleti szerepet is ellát, hozzátéve, hogy nincs sok görögkatolikus a parlamentben. Hangsúlyozta: igyekeznek hitüket megerősíteni ebből az alkalomból és megmutatni magukat.

Mi is katolikusok vagyunk, csak görögök

– zárta gondolatait Simicskó István.

− Erre vártunk, nagyjából szinte minden készen van, a szentatya pillanatokon belül megérkezik – fogalmazott lapunknak még a pápa érkezése előtt Jaczkó Sándor, az Istenszülő oltalma templom parókusa, aki az egyik fő szervezője volt a pápalátogatás görögkatolikus részének. Hozzátette: a kórus már beénekelte, amit be kellett énekelni, az ajándékok a helyükön vannak, kezdődhet a szentatyára való várakozás utolsó, legaktívabb része. Az előkészületekről nevetve mondta:

a legutolsó pillanatban kezdtünk el nagyon imádkozni, hogy tényleg átérjen a szentatya.

A Rózsák terei görögkatolikus templom előtt, miközben kiszűrődött az ének a római katolikus templomból, a helyi görögkatolikus közösség egyik tagja később arról beszélt lapunknak, mekkora öröm az egyházfő ittléte.

– Az, hogy minket is meglátogat a pápa, és mi ezt élőben követhetjük, ennél nagyobb kinyilatkoztatása nincs annak, hogy mi is az ökomenikus közösség tagjai vagyunk, egy szeretetközösségben élünk – magyarázta Giczei Zoltánné hívő.

Amikor Ferenc pápa a templomból kijövet a téren is üdvözölte a híveket, kitörő örömmel, meghatottan fogadták.

Jaczkóné Turi Boglárka hívő úgy értékelt lapunknak: nagyon felemelő érzések árasztották el, és az, hogy kezet foghatott vele, nagy élmény volt, mert megérinthette Szent Péter utódját. Nem is mert erre számítani – fejezte ki megilletődöttségét. Mint elmondta, Isten földi helytartója nem csak kapott, hanem adott is ajándékot gyerekeknek. Szavai szerint nagy élmény, megtiszteltetés volt, hogy az erre az alkalomra festett pócsi Istenszülő-ikon másolatát is megáldotta, ám nem az ikon felé fordulva, hanem mindenkinek áldást adva a közösségben.

Fotó: Mirkó István

Jaczkó Mátyás hívő számára is felemelő érzés volt a templomból figyelni az eseményeket. Elárulta: vasárnaponként ott szoktak ministrálni, és meglepődtek, amikor a szentatya bejelentette, hogy őket is meglátogatja. – Görögkatolikus szertartást végeztünk és ehhez csatlakozott a pápa– mondta. Az, hogy külön kórus is jött a szertartásra, gyönyörű volt. Egy másik hívő, Ulicsák Miklós pedig azt hangsúlyozta, hogy az éneklés milyen szép volt, majd örömét fejezte ki a pápai látogatás miatt. Mivel ők a kisebb egyház a római katolikusokhoz képest, nagyon felemelő, hogy eljött ide hozzájuk – vélekedett.

Borítókép: Ferenc pápa megáldja a jelenlévőket az Istenszülő oltalma-templomban (Fotó: Mirkó István)