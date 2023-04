Szállj velünk: Gripenek, tankok és helikopterek a Ludovika Fesztiválon!

Soha nem látott honvédségi bemutatóval várja az érdeklődőket május 11. és 13. között a Ludovika Fesztivál, amelynek egyik meghatározó momentuma a 100 napos ünnepség, amely az augusztus 20-i ünnepélyes tisztavatás előtti utolsó lépcsőfok – adta hírül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE). Mint írták,

vadászgépek, helikopterek, harckocsik és számos élményekkel teli program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

A családi nap rendészeti programjain túl statikus és dinamikus honvédségi bemutatók is színesítik a háromnapos fesztivált. Igazi érdekességekkel is találkozhat a közönség, a Ludovika Campuson ugyanis testközelből megtekinthetik a Leopard 2A4 típusú harckocsit, a Gidrán többcélú páncélozott járművet, a KF41 Lynx gyalogsági harcjárművet vagy a PZH-2000 önjáró löveget. Mindezeken túl a Magyar Honvédség (MH) JAS-39 Gripen vadászgépei, továbbá a H145M és Mi-24 típusú helikopterek is áthúznak a légtérben – ismertették.

Kiemelték azt is, hogy a vegyivédelmi bemutatók mellett különleges fegyverekkel is találkozhatnak a látogatók, de a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központja által a katonai kibertér, valamint a kiberhadviselés rejtelmeibe is bepillanthatnak.