Szita Károly: Elszomorító és felháborító az Európai Bizottság elnökének válasza

Tiszteletlen, elszomorító és felháborító – ezekkel a szavakkal minősítette Szita Károly Ursula von der Leyen hétfőn érkezett válaszlevelét, amelyben az Európai Bizottság elnöke reagált a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) elnökének még tavaly ősszel küldött kéréseire.

Az MJVSZ elnöke, Kaposvár Fidesz–KDNP-s polgármestere szerdán a somogyi vármegyeszékhelyen a témában tartott sajtótájékoztatón felidézte: az orosz–ukrán háborúval összefüggő uniós szankciós politika megváltoztatását, és azt kérte a bizottság elnökétől, hogy tegyék elérhetővé a felzárkózási és helyreállítási alap magyar polgárokat is megillető forrásait. Emlékeztetett: A kérések az elmúlt három évtizedet tekintve példás összefogást eredményeztek, az azokat megfogalmazó levélhez a magyarországi települések mintegy 80 százaléka, több mint 2500 önkormányzat csatlakozott. Jelezte: a levél mellett kiálló polgármesterek, önkormányzatok 7 millió embert képviselnek, ennyien kértek segítséget a szankciók okozta magas árak csökkentésében.

Tiszteletlenség, hogy Ursula von der Leyen fél év elteltével válaszolt, a levelének tartalma elszomorító és felháborító, mert semmibe veszi 7 millió ember akaratát, az őket képviselő önkormányzatok véleményét

– mondta Szita Károly. Szavai szerint az Európai Bizottság elnökének válaszában az áll, hogy

Brüsszel szerint a szankciók jók, azokat fenn akarják tartani, és megértik ugyan a jelenlegi magas energiaárakkal kapcsolatos aggályainkat, de ezt a problémát oldjuk meg mi magunk.

Az MJVSZ elnöke úgy fogalmazott: Ez több mint cinikus, mert a baj okozói nem mi vagyunk, hanem kaptuk, viszont az elszenvedői a városokban és a falvakban élő magyar állampolgárok. Úgy vélte, mára kiderült, Brüsszelre nem számíthatunk. Egyúttal köszönetét fejezte ki a magyar kormány együttműködéséért és támogatásért, ennek eredményeként a magyar önkormányzatok több tízmilliárd forint támogatást kaptak, és át tudták vészelni a szankciók okozta energiaválság legnehezebb hónapjait.

Hangsúlyozta: Továbbra is elszenvedői vagyunk a brüsszeli döntéseknek, mert mára világossá vált, hogy a szankciók nem érték el céljukat, hiszen a háborúnak nem vetettek véget, súlyos következményeiktől azonban mindannyian szenvedünk. Leszögezte, az önkormányzatok a jövőben is mindent megtesznek azért, hogy mentesítsék polgáraikat a szankciós politika negatív hatásaitól. − Csak magunkra számíthatunk, ezért most még nagyobb önkormányzati összefogásra van szükség − jelentette ki, hozzáfűzve: a falvainkban és a városainkban élők békét, nyugodt életet szeretnének.

Borítókép: Szita Károly (Fotó: MTI/Varga György)