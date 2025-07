Ilyen alaposan még nem készültek semmilyen beruházásra, mint most az M1-es bővítésére

Folyamatosan alakítanak ki két-három kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket az M1-es autópálya bővítésének előkészületeként. Az MKIF Zrt. közlése szerint a cél az, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt műszaki vagy bármilyen probléma esetén,

a lehető leggyorsabban el lehessen hagyni a forgalmi sávokat és a szalagkorláton kívül várhassuk meg a segítséget.

– Az öblöket kiegészítve, a bővítésben érintett mérnökségeinken kamionmentő is készenlétben áll majd 0–24 órában, hogy műszaki hiba vagy baleset esetén minél rövidebb idő alatt felszabadítható legyen az M1-es autópálya – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán az MKIF Zrt.

Az M1-es autópálya bővítése ősszel kezdődik, a munkálatok során a pálya kétszer három sávra nő.

A pálya emellett oldalanként egy-egy teljes értékű sávként használható intelligens leállósávval is bővül. A főpályát nem érintő előkészítő munkák már 2024 őszén elkezdődtek, és jelenleg is folyamatban vannak, most pedig a főpályát is érintő előkészítő feladatok zajlanak. Ezek már a bővítés kivitelezése előtti utolsó lépések, a két pálya elválasztósávját is érintik majd.