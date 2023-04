Elérkezett virágvasárnap, kezdetét veszi a nagyböjt utolsó időszaka

A pandémia felülírta az ünnep menetét, bár nem véglegesen

A koronavírus-járvány a virágvasárnapi szertartásokat is átírta. 2020-ban a Vatikánban Jézus jeruzsálemi bevonulását nem a papokkal és hívőkkel teli, virágokkal és növényekkel díszített Szent Péter téren idézték fel: Ferenc pápa a teljesen üres Szent Péter-bazilikában misézett, ez volt az egyház történetének legelső interneten közvetített virágvasárnapi miséje. Jeruzsálemben is elmaradt a szokásos virágvasárnapi menet az Olajfák hegyéről a Jeruzsálem óvárosában lévő Szent Anna-templomhoz, és Esztergomban sem tartottak nyilvános szertartást. 2021-ben ugyancsak interneten közvetítették a Vatikánból a virágvasárnapi misét, amelyet Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában mutatott be harminc bíboros és alig több mint száz hívő, többségében egyházi személy előtt.

Ferenc pápa pálmaággal a vatikáni Szent Péter-bazilikában zárt kapuk mögött pontifikált virágvasárnapi miséjén a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások idején, 2020. április 5-én (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Alberto Pizzoli)

Tavaly, a járvány enyhültével a pápa ismét a Szent Péter téren mutatta be a virágvasárnapi szentmisét több tízezer hívő részvételével. A misén szokás szerint több nyelven imádkoztak: újdonságnak számított, hogy az első nyelv a sorban a szlovén volt, amelyen az egyházért fohászkodtak.

Borítókép: A keresztények virágvasárnap emlékeznek Jézus jeruzsálemi bevonulására, valamint ekkor kezdődik a nagyhét, amely a húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó időszaka (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)