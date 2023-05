A virág meg a koszorú még hagyján, de már komplett sírokat is lopnak a kőbányai új köztemetőben

A lap megjegyzi, hogy bár sűrűn hallani, hogy virágot, koszorút ellopnak a sírokról, azonban, hogy egy egész síremléknek vesszen nyoma, úgy tűnhet, egyedi eset. Kiderült azonban, hogy nem ő az egyedüli, aki így járt. Mindez azok után derült ki, hogy a nő megosztotta történetét Facebookon is.

„Tavaly én is pontosan ugyanúgy jártam, mint Cecília. Az eset nagyon megviselt és egészségügyi állapotom miatt is ritkán járok ki temetőbe. A sírás is elkapott, amikor ott álltam a meggyalázott sír előtt” – árulta el a lapnak egy Krisztina nevű nő.