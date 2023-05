Az ORFK is reagált az ENSZ javaslatára, amely megkönnyítené a kerítők dolgát

Szintén az év elején lepleztek le két férfit, akik Kecskeméten és Münchenben üzemeltettek bordélyházakat. A bűnözőpáros több mint tíz éven át szállította külföldre a magyar lányokat, a Covid-járvány miatt viszont be kellett zárniuk a bordélyházat. Végül Kecskeméten béreltek lakást, ahol napi tízezer forintért cserébe bérelhették ki a lányok a szobákat.

Bár egyre több ilyen és ehhez hasonló eset lepleződik le, az emberkereskedelem, mondhatni, megállíthatatlan. A világ egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb bűnözői iparága hazánkat sem kerüli el, Magyarország sajnos több más állammal együtt kibocsátó országnak számít, a 18 és 25 év közötti nőket főképp Hollandiába, Svájcba, Németországba vagy az Egyesült Királyságba viszik tőlünk. Az áldozatok legtöbbször a könnyű pénzszerzés ­miatt vagy a párjuk (valójában a futtatójuk) kérésére indulnak útnak.

A prostitúcióhoz kapcsolódó jogsértések esetén gyakori, hogy az elkövetők leendő áldozataikkal meghitt viszonyt próbálnak kialakítani és fenntartani, ezért erőszakot vagy fenyegetést egyáltalán nem vagy csak kisebb mértékben alkalmaznak. Az elsődleges cél tehát az áldozatok önkéntessége, az érzelmi kötödés kialakítása, amit a szerelem színlelésével érnek el. Ez az úgynevezett »lover-boy« módszer

– fejtette ki a Magyar Nemzetnek az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Ez viszont jelentősen megnehezíti a hatóságok dolgát, hiszen az érzelmi kötődés miatt az áldozatok sokszor nem is tekintik magukat áldozatnak. Gyakori az a nézőpont is, hogy a prosti­tuáltak egyfajta lehetőségként fogják fel ezt a tevékenységet, és úgy érzik, hogy az életük ezen a szakaszán – anyagi rászorultság, családi okok, érzelmi válság miatt – nincs más mód a boldogulásra. Az áldozatok azonosítása emellett azért is nehéz, mert sok esetben félelemből nem akarnak együttműködni, ami lehet a hatóságoktól vagy az elkövetőktől való rettegés is. A lányok folyamatos nyomás alatt állnak; ez nem feltétlenül fizikai bántalmazást jelent, hiszen annak nyomai láthatók lennének az arcon, a testen, és bizonyítékként is szolgálhatnak később.

Az ENSZ nemrégiben közzétett jelentése is csak tovább nehezítené a hatóságok munkáját, az áldozatok sorsát pedig megpecsételné, miközben az emberkereskedők dolgát jelentősen megkönnyítené.

A javaslat ugyanis enyhítené a szexmunkával kapcsolatos valamennyi büntetőjogi szabályozást, illetve annak alkalmazása esetén nem vonható jogi felelősségre a harmadik fél, vagyis a kerítő, ha a prostituált beleegyezik a szexuális munkába és „fair körülményeket” biztosítanak neki.

– Az emberkereskedelem tényállását a magyar büntetőjog 1998-ban szabályozta először önállóan, amely 1999. március 1-jén lépett hatályba. A tényállást azóta több alkalommal módosította a jogalkotó. A legutóbbi módosítás 2020. ­július 1-jétől hatályos, amely az elmúlt évek egyik legfontosabb lépése. Ennek értelmében a prostitúciós tevékenységet folytató kiskorúak mentesülnek a szabálysértési felelősségre vonás alól. Ezzel összefüggésben általános védelmi intézkedést vezettek be, amely szerint azokat a kiskorúakat, akik ­feltehetően az emberkereskedelem áldozatává váltak, a rendőrség egy speciális gyermekotthonban helyezi el – emlékeztetett a rendőrség.

A módosítás a gyermekek jogainak védelme érdekében, valamint azért, hogy megfeleljenek a nemzetközi jognak, kifejezésre juttatta, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem büntethető azért, mert felajánlkozott szexuális szolgáltatásra. A rendőrség kiemelte: