– Egész életemben vékony voltam, a lányom születése után viszont rohamosan elindult a mérleg felfelé, kiderült, inzulinrezisztenciám van. Bár az elmúlt években a szigorú diéta és mozgás mellett sikerült megszabadulnom a felesleges kilók nagy részétől, a hasamon lévő bőr lebenyessé vált. Tavaly egy plasztikai sebész segítségét kértem emiatt, aki azzal kezdte, kizárólag akkor vállal el, ha még legalább tíz kilótól megválok – mondja Bea, akinek orvosa rögtön be is avatta, mi a teendője. – Boldog voltam, mert hosszú évek óta küzdöttem lelkileg és testileg is a súlyproblémával, erre itt ez a szer, és nincs más dolgom, csak kiváltani és beadni, hetente egyszer. Az ára viszont visszavett a lelkesedésemből, megdöbbentem, amikor a patikában megláttam, mennyibe kerül – teszi hozzá. A most negyvenéves édesanya a műtét előtti hónapokban használta a gyógyszert, ami meghozta az eredményt és a mellékhatásokat is. Mint fogalmaz:

Valóban elindult a fogyás, bár nem csodálom, hiszen alig ettem valamit a folyamatos hányinger miatt, puffadtam, nem éreztem komfortosnak a gyomrom, folyamatosan mérlegeltem, hogy egyek-e egyáltalán.

Ezek a mellékhatások nem egyediek, az Ozempic-használók többsége tapasztalja, amelynek oka, hogy a gyógyszerben található szemaglutid hormon azontúl, hogy kifejti az inzulint termelő bétasejtekre a kedvező hatását, lassítja a gyomorürülést és a központi idegrendszeren keresztül csökkenti az étvágyat. A szemaglutidok veszélye, hogy a hasnyálmirigy izgalmát okozzák, amely hasnyálmirigy-gyulladást okozhat, az állatkísérletek pedig azt mutatták, hogy előfordulhat medulláris pajzsmirigydaganat is. Pusztai Péter, a Budai Egészségközpont endokrinológusa éppen ezért arra figyelmeztet, a kezelés előtt egy laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizzük a kalcitonin értékét, továbbá mindenképpen érdemes a pajzsmirigyet ultrahanggal megvizsgálni, és bármilyen hasi fájdalom lép fel, hagyják abba a szedését, és járjanak a végére, mi okozhatta a fájdalmat.

Krisztina 2019-ben kezdte el használni az Ozempicet, harminc kiló felesleg volt rajta. – Az első adag után mindent kihánytam, és a legkisebb adagoktól is rosszul lettem, szóval biztos voltam benne, hogy hatékony lesz, életemben először nem fenyegetett a túlevés veszélye – meséli. 21 kilót adott le hathavi kúrát követően, a mellékhatások egy része végigkísérte.

Kicsit úgy voltam vele, mint az edzéssel, amolyan »izzadtságszagnak« éltem meg a jelentkező kellemetlenségeket. Túl régóta küzdöttem a túlsúllyal, nekem megért ennyit

– teszi hozzá. Krisztina ezzel nincs egyedül, a kellemetlen mellékhatások ellenére az Ozempic népszerűsége kimagasló, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint egy évvel ezelőtt közel 23 ezer dobozt, míg idén januárban több mint 25 ezer doboz Ozempicet vásároltak hazánkban. Ennek azonban nem mindenki örül.

A kettes típusú diabéteszben szenvedők hosszú hónapok óta nehezen jutnak hozzá a készítményhez, a patikákban még mindig ritkaságszámba megy, hogy több dobozzal is készleten van.

„Harcolni kell a gyógyszerért, a patikák többségében alig vagy egyáltalán nincs” – írja egy férfi az Ozempic Magyarország Facebook-csoportban. A zárt közösségbe csak olyanok kerülhetnek be, akiknek valóban indokolt a szer használata. A fórumon a cukorbetegek és az inzulinrezisztenciában szenvedők oszthatják meg tapasztalataikat a gyógyszerről, amelyek igen eltérők. Pozitív példák jócskán vannak, de alig akad olyan, aki ne írna a kellemetlen mellékhatásokról. „Cukorbetegségre kaptam a készítményt, nem volt túlsúlyom. Az Ozempic használatának elejétől viszont rohamosan fogyni kezdtem, 65 kilogrammnál az orvosom leállította a kezelést, és csak inzulint használok azóta. Szerencsére néhány hónap alatt visszapattant az elveszett nyolc kilóm. Sokkal jobb az étvágyam, rövidesen vérvételre megyek, remélem, a vércukorérték is elfogadható lesz” – írja Tamás a csoportban, egy másik felhasználó pedig azért hagyta abba az injekciók használatát, mert nem bírta elviselni a jelentkező mellékhatásokat.

Étvágytalan lettem, ha mégis ettem, hányingerem lett, majd ki is hánytam mindent, a gond csak az, hogy ezzel együtt azok a fontos gyógyszerek is távoztak, mint a vérhígító, vérnyomáscsökkentő és a cukorbetegségre szedett metformin is. A diabetológus szigorú utasítására újrakezdtem a folyamatot: négy hétig 0,25 mg-os adagokat szúrtam, majd megemeltük az adagot 0,5 mg-ra. Másnapra meg is jött újra a mellékhatás. Személy szerint nem tartom normálisnak, hogy ilyen rossz közérzettel kelljen élniük azoknak, akik alkalmazzák ezt a készítményt

– fogalmaz. Editnek sem volt szerencséje a szerrel, ő másodszorra próbálta meg az Ozempic-kezelést. Azt írja:

„A folyamatos böfögés és visszatarthatatlan bélgázképződés olyan szinten kínzott, hogy nem mertem közösségbe menni. A terápia abbahagyása után két-három héttel, lassan szűntek meg a tünetek, így nem erőltetem tovább.”

Egy inzulinra rezisztens hozzászóló pedig arról számol be, orvosa javaslatára a legkisebb dózissal kezdte, ami a sokak által leírt tüneteket hozta magával, de a testsúlyának csökkenése miatt elviselte, ám a dózis emelését követően súlyos tünetek jelentkeztek. „Borzasztó éles, gyomortájéki fájdalomra ébredtem, mintha kést forgattak volna bennem. A jelentkező fájdalom gyorsan elmúlt, de azóta mindentől ég a gyomrom, a székrekedés mindennapos lett, pedig tudatosan, egészségesen táplálkozom, naponta mozgok, kétnaponta edzek, három liter vizet iszom átlagosan” – sorolja tapasztalatait.

A szemaglutidról szóló nemzetközi tanulmányok szerint a hormon és a megfelelő étrend valóban tartós fogyáshoz vezethet. A készítmény kezdeti használata során ráadásul még a kedve is jobb lehet a szer használóinak. Bár az éhségérzet csökken, az ételek utáni sóvárgás érzete jelentősen megnő. Egy tavalyi évben készült tanulmány eredményei pedig azt mutatták, a kezelt, elhízott emberek a testtömegük 17 százalékát adták le 68 hét alatt, ám a gyógyszer elvonását követően a leadott kilók többsége fokozatosan visszajött.

Pusztai Péter, a Budai Egészségközpont endokrinológusa szerint ez is csak azt bizonyítja, hogy valójában nem az Ozempictől indul be a fogyás, hanem attól, hogy a szer hatására kevesebbet eszünk, ezáltal a cukorbetegeknek előírt diétát is könnyebb betartani.

Borítókép: Ozempic (Fotó: Joel Saget)