villanyoszlopbalesetm3gépjármű

Tragédiával végződött a budapesti autósüldözés szombat éjszaka

Villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi a szombat éjszaka történt közlekedési balesetben az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 14:14
Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendőrök üldözték azt az autót, aminek a sofőrje halálos balesetet szenvedett szombat éjszaka Budapesten. A balesetező gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni, de az a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott. A rendőrök a gépjárművet követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott.

A Tények információi szerint a BMW felhajtott a járdára, nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd onnan továbbcsapódott egy buszmegállóba, ahol többen várakozhattak. 

Az elhunyt mellett egy másik sérültnek leszakadt a lába, ami egyelőre nem megerősített információk szerint átrepült a plexi fal túloldalára. 

A helyszínre nyolc mentőautót riasztottak, teljes útzár mellett zajlott a helyszínelés az autósüldözés után szétroncsolódott jármű mellett.

A BRFK büntetőeljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu