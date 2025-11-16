Tragédiával végződött a budapesti autósüldözés szombat éjszaka

Rendőrök üldözték azt az autót, aminek a sofőrje halálos balesetet szenvedett szombat éjszaka Budapesten. A balesetező gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni, de az a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott. A rendőrök a gépjárművet követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott.

A Tények információi szerint a BMW felhajtott a járdára, nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd onnan továbbcsapódott egy buszmegállóba, ahol többen várakozhattak.

Az elhunyt mellett egy másik sérültnek leszakadt a lába, ami egyelőre nem megerősített információk szerint átrepült a plexi fal túloldalára.

A helyszínre nyolc mentőautót riasztottak, teljes útzár mellett zajlott a helyszínelés az autósüldözés után szétroncsolódott jármű mellett.

A BRFK büntetőeljárásban vizsgálja a baleset körülményeit.