Pánik az autópályán: az elszabadult kamion két korlátnak ütközött + videó

Hajszálon múlt a tragédia az M1-esen: egy kamion egymás után két szalagkorlátnak is nekiütközött, ám csodával határos módon senki sem sérült meg – értesült a Feol.

Az MKIF tájékoztatása szerint egy Budapest felé tartó kamionos még szeptemberben előbb a külső, majd röviddel ezután a belső szalagkorlátnak ütközött az M1-esen.

Centiken múlt, hogy a jármű nem csapódott az ütközéselnyelő TMA-ba, végül „csak” a visszapillantó tükör tört le.

Az eset újra rávilágít arra, hogy ma már nem a gyorshajtás, hanem a figyelmetlenség számít a legtöbb baleset fő okának – ahogy arra a rendőrség is rendszeresen felhívja a figyelmet.

Az MKIF a felvétel mellé néhány alapvető tanácsot is kiemelt:

vezetés közben tilos telefonozni, mert az információk döntő többségét a szemünkkel érzékeljük. Ha rosszul érzi magát a sofőr, azonnal félre kell állni és segítséget kérni.

Fontos a megfelelő követési távolság betartása, valamint a rendszeres pihenés is: ha valaki fáradt, érdemes megállni, kávézni és felfrissülni, mielőtt továbbindulna.

