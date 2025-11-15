kamionosm1szalagkorlát

Pánik az autópályán: az elszabadult kamion két korlátnak ütközött + videó

Egy teherautó elszabadult az M1-es autópályán, majd a külső és a belső szalagkorlátnak is nekiütközött. Hajszálon múlt, hogy nem lett belőle súlyos tragédia.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol2025. 11. 15. 15:10
Hajszálon múlt a tragédia az M1-esen: egy kamion egymás után két szalagkorlátnak is nekiütközött, ám csodával határos módon senki sem sérült meg – értesült a Feol.

20251104 Herend Súlyos közlekedési baleset történt, Herend és Városlőd között. Egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között. Az ütközés következtében egy kamion az útról lesodródva az árokba borult. Fotó: Fülöp Ildikó FI Veszprém Megyei Napló
Illusztráció Fotó: Fülöp Ildikó /MW

Az MKIF tájékoztatása szerint egy Budapest felé tartó kamionos még szeptemberben előbb a külső, majd röviddel ezután a belső szalagkorlátnak ütközött az M1-esen. 

Centiken múlt, hogy a jármű nem csapódott az ütközéselnyelő TMA-ba, végül „csak” a visszapillantó tükör tört le.

 Az eset újra rávilágít arra, hogy ma már nem a gyorshajtás, hanem a figyelmetlenség számít a legtöbb baleset fő okának – ahogy arra a rendőrség is rendszeresen felhívja a figyelmet.

Az MKIF a felvétel mellé néhány alapvető tanácsot is kiemelt: 

vezetés közben tilos telefonozni, mert az információk döntő többségét a szemünkkel érzékeljük. Ha rosszul érzi magát a sofőr, azonnal félre kell állni és segítséget kérni. 

Fontos a megfelelő követési távolság betartása, valamint a rendszeres pihenés is: ha valaki fáradt, érdemes megállni, kávézni és felfrissülni, mielőtt továbbindulna.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Kocsis Zoltán)


