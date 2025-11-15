Pánik az autópályán: az elszabadult kamion két korlátnak ütközött + videó

Hajszálon múlt a tragédia az M1-esen: egy kamion egymás után két szalagkorlátnak is nekiütközött, ám csodával határos módon senki sem sérült meg – értesült a Feol.
Az MKIF tájékoztatása szerint egy Budapest felé tartó kamionos még szeptemberben előbb a külső, majd röviddel ezután a belső szalagkorlátnak ütközött az M1-esen.
Centiken múlt, hogy a jármű nem csapódott az ütközéselnyelő TMA-ba, végül „csak” a visszapillantó tükör tört le.
Az eset újra rávilágít arra, hogy ma már nem a gyorshajtás, hanem a figyelmetlenség számít a legtöbb baleset fő okának – ahogy arra a rendőrség is rendszeresen felhívja a figyelmet.
Az MKIF a felvétel mellé néhány alapvető tanácsot is kiemelt:
vezetés közben tilos telefonozni, mert az információk döntő többségét a szemünkkel érzékeljük. Ha rosszul érzi magát a sofőr, azonnal félre kell állni és segítséget kérni.
Fontos a megfelelő követési távolság betartása, valamint a rendszeres pihenés is: ha valaki fáradt, érdemes megállni, kávézni és felfrissülni, mielőtt továbbindulna.
A portál további részleteket is kiderített a balesetről, amelyeket IDE kattintva olvashat el.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Kocsis Zoltán)