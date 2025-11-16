Puskás arénaIsmerős Arcok Nélküledvb-selejtezőMagyarországÍrország

Így zengett a Nélküled a Puskás Arénában + videó

A sorsdöntő magyar–ír összecsapás előtt is elhangzott az Ismerős Arcok dala, a Nélküled a Puskás Arénában. – Felemelő érzés – kommentálta Deák Dániel, aki egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 16. 16:15
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Felemelő érzés” – írta a Facebook-oldalán megosztott videóhoz Deák Dániel. 

Budapest, 2025. november 16. Magyar szurkolók a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2025. november 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar szurkolók a Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt a Puskás Arénában 2025. november 16-án.
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A felvételen az hallatszik, ahogy a színültig telt Puskás Arénában már javában zajló magyar–ír világbajnoki selejtező előtt a szurkolók éneklik a Nélküled című dalt. 

A magyar válogatott – amely cikkünk megjelenésekor egy góllal vezet – szívhez szóló biztatást kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől. 

A magyar labdarúgó-válogatott számára sorsdöntő mérkőzésről a Magyar Nemzet tudósítását ITT követheti. 

Borítókép: Magyar szurkolók a Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

