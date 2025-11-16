Így zengett a Nélküled a Puskás Arénában + videó

„Felemelő érzés” – írta a Facebook-oldalán megosztott videóhoz Deák Dániel.

Magyar szurkolók a Magyarország–Írország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt a Puskás Arénában 2025. november 16-án.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A felvételen az hallatszik, ahogy a színültig telt Puskás Arénában már javában zajló magyar–ír világbajnoki selejtező előtt a szurkolók éneklik a Nélküled című dalt.

A magyar válogatott – amely cikkünk megjelenésekor egy góllal vezet – szívhez szóló biztatást kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől.

