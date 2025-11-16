A magyar válogatott szívhez szóló üzenetet kapott Orbán Viktortól

Orbán Viktor miniszterelnök a kezdés előtt 15 perccel szívhez szóló üzenetet küldött a magyar válogatottnak. – Egy ország veletek! – írta már a Puskás Arénában készített képpel jelentkezve a kormányfő.

A miniszterelnök korábban azt írta, hogy Harcra fel! Mindent bele! A jelek szerint már ő is a stadionban van, ahol természetesen ma délután is telt ház lesz.

Ha a magyar válogatott győz, akár még egyenes ágon is kijuthat a jövő évi világbajnokságra. A Magyarország–Írország vb-selejtezőt a Magyar Nemzet oldalán is élőben követhetik.

Borítókép: Orbán Viktor a stadionban (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)