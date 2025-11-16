vbminiszterelnökPuskás ArénábanOrbán Viktormagyar válogatott

A magyar válogatott szívhez szóló üzenetet kapott Orbán Viktortól

A jelek szerint már a stadionban van a magyar miniszterelnök is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 14:50
Orbán Viktor miniszterelnök a kezdés előtt 15 perccel szívhez szóló üzenetet küldött a magyar válogatottnak. – Egy ország veletek! – írta már a Puskás Arénában készített képpel jelentkezve a kormányfő. 

A miniszterelnök korábban azt írta, hogy Harcra fel! Mindent bele! A jelek szerint már ő is a stadionban van, ahol természetesen ma délután is telt ház lesz. 

Ha a magyar válogatott győz, akár még egyenes ágon is kijuthat a jövő évi világbajnokságra. A Magyarország–Írország vb-selejtezőt a Magyar Nemzet oldalán is élőben követhetik. 

Borítókép: Orbán Viktor a stadionban (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Orbán Viktor üzent a mindent eldöntő vb-selejtező előtt

