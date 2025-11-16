Orbán Viktor üzent a mindent eldöntő vb-selejtező előtt

Orbán Viktorvb-selejtezőmagyar válogatott

A magyar válogatott ma 15 órakor lép pályára az ír csapat ellen a Puskás Arénában, Orbán Viktor pedig közösségi oldalán biztatta a játékosokat a sorsdöntő vb-selejtező előtt.

2025. 11. 16. 14:07
„Mindent bele! Mindjárt kezdünk!” – így üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor a magyar válogatottnak a ma 15 órakor kezdődő sorsdöntő vb-selejtező előtt. A miniszterelnök pár képet is megosztott, a szurkolók ugyanis már gyülekeznek a Puskás Aréna környékén. Az egyik képre ezt írta a kormányfő: „Harcra fel!”

A mérkőzésre a norvég Espen Eskas sípjelére kerül sor a Puskás Arénában, amely a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont ad. 

A tét hatalmas: győzelemmel a magyar válogatott akár a csoportelsőséget és a vb-részvételt is megszerezheti, amennyiben az éllovas portugálok pontokat veszítenek Örményországban.

A vereség elkerülése esetén legalább a pótselejtezőt jelentő második hely garantált a csoportban a magyar válogatott számára.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A. – Lukács, Szoboszlai, Sallai – Varga B.

A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió, így a szurkolók országszerte követhetik az eseményeket, de a Puskás Arénában is telt ház lesz. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

