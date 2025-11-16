válogatottMagyarországpótselejtező

Akkor sem kell izgulni, ha az írek vezetést szereznek – itt a bizonyíték!

A magyar labdarúgó-válogatott nem kaphat ki Írországtól, különben lecsúszik a pótselejtezőt érő második helyről. Amikor legutóbb világbajnoki pótselejtezőbe jutott Magyarország, ugyancsak elég volt döntetlent elérni. Akkor, 1997-ben a 90. percben egy bohózatba illő öngóllal jött össze az egyenlítés és az 1-1-es végeredmény Finnországban. A 2020-as Európa-bajnoki pótselejtezőn pedig a 88. percben mentette meg a csapatot a vereségtől Loic Nego, majd Szoboszlai Dominik a 92. percben a győztes találatot is megszerezte a magyar válogatottnak.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 16. 12:18
válogatott Belgrád, 2023. szeptember 7. Szoboszlai Dominik (j) és Loic Nego, a magyar válogatott játékosai a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Szerbia - Magyarország mérkőzésen a belgrádi Rajko Mitic Stadionban 2023. szeptember 7-
Loic Nego és Szoboszlai Dominik megoldott már kényes szituációkat a válogatottban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Nyilván a győzelemben bízik és arra tör a magyar válogatott az Írország elleni utolsó világbajnoki selejtezős csoportmérkőzésen (15.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport), de nem árt felkészülni arra, hogy kedvezőtlenül alakul a mérkőzés. Például, hogy hátrányba kerülnek Szoboszlai Dominikék, akik már bizonyították: szorult helyzetekből is kivágják magukat. 

Marco Rossi a magyar válogatott egyik legfontosabb meccsére készül
Marco Rossi a magyar válogatott egyik legfontosabb meccsére készül (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Végig küzdő magyar válogatott

A képlet egyszerű: nem szabad kikapni! Utána talán lehet merészet álmodni és Portugália felé kacsintgatni… Az írek kellemetlen stílusa már sokszor szóba került, az talán kevésbé, hogy a sorsdöntő budapesti mérkőzés számunkra rosszul is alakulhat. Például az ellenfél szerez vezetést. 

A közelmúltban számos példa volt rá, hogy Marco Rossi csapata nem omlik össze, és egyenlít, esetleg fordít.

Emlékezetes az Izland elleni Eb-pótselejtező, amelyet a beteg szövetségi kapitány távfelügyeletével vívtak meg Szoboszlaiék. Az évkönyvekben annyi szerepel, hogy 2-1-re győztek, ám a forgatókönyv filmbe illő volt. Egy potyagól miatt szinte végig hátrányban volt a csapat a koronavírus-járvány miatt üresen kongó Puskás Arénában, majd Loic Nego a 88. percben egyenlített, Szoboszlai a 92.-ben kilőtte a csapatot a kontinensviadalra. 

A mostani vb-selejtezőkön is nagy tartásról tettek tanúbizonyságot a játékosok, Lisszabonban a 92. percben mentette bravúros 2-2-re a meccset a Liverpool középpályása. 

Megmentő öngólok

Az is előfordult, hogy az ellenfél is besegített. A 2024-es kontinensviadalra úgy biztosította be a kijutását Magyarország, hogy Petkov a saját kapujába csúsztatta Szoboszlai beívelését a 97. percben, s a 2-2-vel matematikailag is biztossá vált az egyenes ági kvalifikáció. Tegyük hozzá, akkor még volt egy végül meg is nyert hazai meccsünk hátra… 

Amikor legutóbb, 1997-ben elérte a vb-pótselejtezőt hazánk, Finnországban kellett legalább döntetlent elérniük Csank János fiainak. Az Ajax-sztár Jari Litmanent is bevető hazaiak a 62. perctől nyerésre álltak, majd 

úgy egyenlítettek a 90. percben Horváth Ferencék, hogy az utolsó három érintés a finneké volt.

Gyakorlatilag maguknak rúgták a gólt, amivel 1-1-re végződött a mérkőzés. 

Ha ezúttal netán hátrányba kerülnének legjobbjaink, jusson eszükbe Moilanen alább látható öngólja!

Vb-lázban ég a világ!

