Akkor sem kell izgulni, ha az írek vezetést szereznek – itt a bizonyíték!

Nyilván a győzelemben bízik és arra tör a magyar válogatott az Írország elleni utolsó világbajnoki selejtezős csoportmérkőzésen (15.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport), de nem árt felkészülni arra, hogy kedvezőtlenül alakul a mérkőzés. Például, hogy hátrányba kerülnek Szoboszlai Dominikék, akik már bizonyították: szorult helyzetekből is kivágják magukat.

Marco Rossi a magyar válogatott egyik legfontosabb meccsére készül (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Végig küzdő magyar válogatott

A képlet egyszerű: nem szabad kikapni! Utána talán lehet merészet álmodni és Portugália felé kacsintgatni… Az írek kellemetlen stílusa már sokszor szóba került, az talán kevésbé, hogy a sorsdöntő budapesti mérkőzés számunkra rosszul is alakulhat. Például az ellenfél szerez vezetést.

A közelmúltban számos példa volt rá, hogy Marco Rossi csapata nem omlik össze, és egyenlít, esetleg fordít.

Emlékezetes az Izland elleni Eb-pótselejtező, amelyet a beteg szövetségi kapitány távfelügyeletével vívtak meg Szoboszlaiék. Az évkönyvekben annyi szerepel, hogy 2-1-re győztek, ám a forgatókönyv filmbe illő volt. Egy potyagól miatt szinte végig hátrányban volt a csapat a koronavírus-járvány miatt üresen kongó Puskás Arénában, majd Loic Nego a 88. percben egyenlített, Szoboszlai a 92.-ben kilőtte a csapatot a kontinensviadalra.

A mostani vb-selejtezőkön is nagy tartásról tettek tanúbizonyságot a játékosok, Lisszabonban a 92. percben mentette bravúros 2-2-re a meccset a Liverpool középpályása.