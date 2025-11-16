Marco RossiÍrországmagyar válogatott

Magyarország-Írország: Az utóbbi évek egyik legfontosabb mérkőzése

A magyar válogatott számára az írek elleni vasárnapi vb-selejtező lehet a magyar szövetségi kapitány eddigi egyik legfontosabb mérkőzése. Marco Rossi szerint az ellenfél fizikális, pontrúgásokból különösen veszélyes, ezért a magyar csapatnak fegyelmezetten kell futballoznia, mert a vereség a vb-álmok végét jelentené.

2025. 11. 16. 5:47
Fegyelmezett játék kell ahhoz, hogy célba érjen a magyar válogatott
Fegyelmezett játék kell ahhoz, hogy célba érjen a magyar válogatott Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Telkiben tartott sajtótájékoztatón Marco Rossi világossá tette: a vasárnapi magyar–ír világbajnoki selejtező pályafutása egyik legfontosabb állomása lesz. A kapitány szerint a tét nem igényel magyarázatot, hiszen a győzelem azonnali pótselejtezőt ér, de a csoportelsőség sem kizárt, ha a portugálok kikapnak Örményországtól. A szövetségi kapitány kijelentette, hogy a Puskás Aréna közönsége évek óta plusz erőt ad az együttesnek, és most is ezt várja: olyan támogatást, amely tizenkettedik játékosnak számít.

Marco Rossi remek hangulatú edzést vezényelt szombaton este Telkiben
Marco Rossi remek hangulatú edzést vezényelt szombaton este Telkiben Fotó: Illyés Tibor / MTI 

Marco Rossi: fegyelmezett játék kell a győzelemhez

A magyar szövetségi kapitány hangsúlyozta: az ír válogatott, fizikálisan erős, gyors futballt játszik, és különösen veszélyes szögletekből és szabadrúgásokból. Ez azt jelenti, hogy a magyar csapatnak egyénileg és csapatban is fegyelmezettnek kell lennie, mert az apró részletek eldönthetik a mérkőzést.

A kapitány világossá tette: 

a csapat csak magára számíthat. Nem hagyatkozhat más eredményekre vagy szerencsére — az egyetlen út a győzelem vagy legalább a döntetlen, amely lehetővé teszi a pótselejtező elérését.

 

Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Karácsony Jézus nélkül

Sitkei Levente avatarja

LANGY ESŐK JÖNNEK – Európa keleti felén van remény és jövő, mert itt a nemzetek nem veszítették el önazonosságukat.

