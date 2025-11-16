Magyarország-Írország: Az utóbbi évek egyik legfontosabb mérkőzése

A Telkiben tartott sajtótájékoztatón Marco Rossi világossá tette: a vasárnapi magyar–ír világbajnoki selejtező pályafutása egyik legfontosabb állomása lesz. A kapitány szerint a tét nem igényel magyarázatot, hiszen a győzelem azonnali pótselejtezőt ér, de a csoportelsőség sem kizárt, ha a portugálok kikapnak Örményországtól. A szövetségi kapitány kijelentette, hogy a Puskás Aréna közönsége évek óta plusz erőt ad az együttesnek, és most is ezt várja: olyan támogatást, amely tizenkettedik játékosnak számít.

Marco Rossi remek hangulatú edzést vezényelt szombaton este Telkiben Fotó: Illyés Tibor / MTI

Marco Rossi: fegyelmezett játék kell a győzelemhez

A magyar szövetségi kapitány hangsúlyozta: az ír válogatott, fizikálisan erős, gyors futballt játszik, és különösen veszélyes szögletekből és szabadrúgásokból. Ez azt jelenti, hogy a magyar csapatnak egyénileg és csapatban is fegyelmezettnek kell lennie, mert az apró részletek eldönthetik a mérkőzést.

