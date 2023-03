Ozempic: így hat a szervezetre a fogyókúrás szerként is használt gyógyszer

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint egy évvel ezelőtt közel 23 ezer dobozt, míg idén januárban több mint 25 ezer doboz Ozempic-et vásároltak hazánkban. Ám nem csak az Ozempicben található szemaglutid hormon alkalmas a fogyásra, „idősebb testvére”, az úgynevezett liraglutid is használatos – a diabétesz mellett – az elhízás kezelésére.

– Azok a gyógyszerek, amelyekben ez a hormon található, hazánkban is alkalmazhatók étvágycsökkentésre. Ezek az Ozempichez hasonlóan injekciós formában érhetőek el, hátrányuk, hogy naponta kell beadni és szintén sokba kerülnek. Ezt is szakorvos írhatja fel, ugyanakkor nem tb-támogatott – tájékoztatott a Budai Egészségközpont szakorvosa, kiemelve, hogy ennél a gyógyszernél is figyelni kell a mellékhatásokra, alkalmazása odafigyelést igényel, a hasnyálmirigy-gyulladás mellett ugyanis egyes vizsgálatok szerint nagyobb arányban fordulhat elő papilláris pajzsmirigyrák is.

Borítókép: Ozempic (Fotó: Joel Saget)