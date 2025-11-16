Harcosok KlubjaOrbán Viktorroadshow

Nyíregyházán folytatódik a háborúellenes roadshow

A szombati telt házas győri háborúellenes rendezvény után a digitális polgári körök országjárása két hét múlva Nyíregyházán folytatódik – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 16:13
„Fantasztikus volt találkozni veletek tegnap Győrben! Két hét múlva Nyíregyházán folytatjuk.” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében, amelyben a szombati telt házas győri háborúellenes rendezvényről számolt be követőinek. 

Jó volt a hangulat Győrben Forrás: Facebook

A kormányfő elárulta, hogy a digitális polgári körök országjárása folytatódik, 

két hét múlva Nyíregyházán találkoznak az érdeklődőkkel.

Orbán Viktor  a posztban arról is beszámol, miként telik a vasárnapja: „Ma család, gyerekek, unokák, rántott hús.” A miniszterelnök a családi ebéd után a Puskás Stadionban a magyar–ír vb-selejtezőt tekinti meg. A hazai válogatott játékosainak buzdító üzenetet is küldött: 

Mindent bele, fiúk!

A magyar válogatott a vb-álomért küzd az írek elleni sorsdöntő meccsen
A délután főszereplője a magyar válogatott Fotó: Mirkó István  

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

