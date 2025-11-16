Nyíregyházán folytatódik a háborúellenes roadshow

„Fantasztikus volt találkozni veletek tegnap Győrben! Két hét múlva Nyíregyházán folytatjuk.” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében, amelyben a szombati telt házas győri háborúellenes rendezvényről számolt be követőinek.

Jó volt a hangulat Győrben Forrás: Facebook

A kormányfő elárulta, hogy a digitális polgári körök országjárása folytatódik,

két hét múlva Nyíregyházán találkoznak az érdeklődőkkel.

Orbán Viktor a posztban arról is beszámol, miként telik a vasárnapja: „Ma család, gyerekek, unokák, rántott hús.” A miniszterelnök a családi ebéd után a Puskás Stadionban a magyar–ír vb-selejtezőt tekinti meg. A hazai válogatott játékosainak buzdító üzenetet is küldött:

Mindent bele, fiúk!

A délután főszereplője a magyar válogatott Fotó: Mirkó István

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)