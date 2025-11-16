baloldalprogrampontOrbán Viktorhatalom

Orbán Viktor: Ma nehéz baloldalinak lenni Magyarországon! + videó

Nehéz most baloldalinak lenni Magyarországon, mert a jobboldali kormány már számos, korábban a baloldal által hirdetett programpontot megvalósított – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a szombati győri háborúellenes gyűlésen a közönség kérdéseire válaszolva.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 13:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közönségnek lehetősége nyílt kérdéseket feltenni Orbán Viktornak szombaton a győri háborúellenes gyűlésen. Egy érdeklődő arra volt kíváncsi, mi a miniszterelnök véleménye arról, hogy a Tisza rászervez a roadshow találkozóira. A miniszterelnök beszélt a családok támogatásáról, a 13. és 14. havi nyugdíjról, valamint a szegénység csökkentéséről is.

Magyar Péter Fotó: Mirkó István / MW

Orbán Viktor a közösségi oldalán is megosztott válaszában hangsúlyozta: 

Nehéz ma baloldalinak lenni… végül is eddig egyetlen programpontjukat sem tudták megvalósítani.

A kormányfő felidézte a baloldal korábbi jelszavait, például a teljes foglalkoztatást, családok és szociális támogatások erősítését, valamint a szegénység csökkentését. Szerinte e területeken a jobboldali kormány már elérte a célokat: teljes foglalkoztatást biztosított, megerősítette a családokat, és soha korábban nem látott mértékben küzdött a szegénység ellen.

Soha egyetlen kormány sem tett annyit a szegénység visszaszorítása érdekében, mint a jobboldali kormány

 – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő kiemelte a családok kiemelt támogatását, a 13. havi nyugdíj visszaadását, valamint a 14. havi nyugdíj bevezetését. Szerinte ezek a lépések is hozzájárulnak ahhoz, hogy 

ma Magyarországon a baloldal politikai erői kevés érdemi programpontot tudnak felmutatni, és a hatalom hajszolása marad számukra a fő motiváció.

Borítókép: Orbán Viktor a győri háborúellenes gyűlésen (Forrás: MTI)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

add-square Háborúellenes gyűlés

Neves vendégek, magyar zászlók és „firkás” pólók a telt házas háborúellenes gyűlésen + videó

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu