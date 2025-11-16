Orbán Viktor: Ma nehéz baloldalinak lenni Magyarországon! + videó

A közönségnek lehetősége nyílt kérdéseket feltenni Orbán Viktornak szombaton a győri háborúellenes gyűlésen. Egy érdeklődő arra volt kíváncsi, mi a miniszterelnök véleménye arról, hogy a Tisza rászervez a roadshow találkozóira. A miniszterelnök beszélt a családok támogatásáról, a 13. és 14. havi nyugdíjról, valamint a szegénység csökkentéséről is.

Magyar Péter Fotó: Mirkó István / MW

Orbán Viktor a közösségi oldalán is megosztott válaszában hangsúlyozta:

Nehéz ma baloldalinak lenni… végül is eddig egyetlen programpontjukat sem tudták megvalósítani.

A kormányfő felidézte a baloldal korábbi jelszavait, például a teljes foglalkoztatást, családok és szociális támogatások erősítését, valamint a szegénység csökkentését. Szerinte e területeken a jobboldali kormány már elérte a célokat: teljes foglalkoztatást biztosított, megerősítette a családokat, és soha korábban nem látott mértékben küzdött a szegénység ellen.

Soha egyetlen kormány sem tett annyit a szegénység visszaszorítása érdekében, mint a jobboldali kormány

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő kiemelte a családok kiemelt támogatását, a 13. havi nyugdíj visszaadását, valamint a 14. havi nyugdíj bevezetését. Szerinte ezek a lépések is hozzájárulnak ahhoz, hogy

ma Magyarországon a baloldal politikai erői kevés érdemi programpontot tudnak felmutatni, és a hatalom hajszolása marad számukra a fő motiváció.

Borítókép: Orbán Viktor a győri háborúellenes gyűlésen (Forrás: MTI)