kézilabda Bajnokok LigájaStorhamarGyőri Audi ETO

Gond nélkül őrizte meg hibátlan mérlegét a címvédő a Bajnokok Ligájában

A címvédő nem hibázott, a norvég Storhamar vendégeként 32-25-re nyert a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 8. fordulójában. A Győr a vasárnap lejátszott mérkőzés után is hibátlan mérleggel, nyolc győzelemmel áll a sorozatban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 15:35
A Győr a hazai siker után idegenben is legyőzte a Storhamart, és hibátlan őszi BL-idénynek örülhetett. Fotó: MTI/Krizsán Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az A csoportban az egyik magyar együttes már szombaton pályára lépett. A DVSC Schaeffler az Albek Annát és Vámos Petrát is soraiban tudó Metz otthonában szenvedett 33-26-os vereséget, így továbbra is négypontos. A Győr a tabella éléről várhatta a norvég Storhamar elleni, szintén idegenbeli mérkőzést, amely a közelgő világbajnokság miatt az év utolsó BL-találkozója volt a győrieknek. Az ETO abszolút esélyesként kezdhetett, hiszen ellenfele előzőleg két siker mellett ötször kapott ki, legutóbb éppen Győrben: november 8-án a győri csapat 40-23-ra nyert az Audi Arénában.

A Győr játékosai az év utolsó BL-meccsére készülhettek
A Győr játékosai az év utolsó BL-meccsére készülhettek (Fotó: X.com/ehfcl)

 

A szünet előtt rákapcsolt a Győr

A győriek Linn Blohm találatával már az első percben megszerezték a vezetést, ám eleinte a vendéglátó is tudta tartani a lépsét. A 12. minutumban, Kristina Jorgensen góljával volt először közte kettő (4-6), tizenhat percnyi játék után pedig már 8-5-re elhúzott a Győri Audi ETO KC. Ekkor kért időt első alkalommal Per Johansson.

A játék képe a rövid szünet után sem változott, a Győr magabiztosan őrizte két-háromgólos előnyét. A Storhamar edzője 8-12-nél kérte ki az első idejét, de a megkezdődött folyamatokat már nem tudta visszafordítani: a címvédő a szünetre nyolcgólos differenciát épített ki, 18-10-re vezetett az ETO.

 

Nem volt kérdés

A második játékrészt is egy Blohm-gól nyitotta, az újrakezdés utáni ötödik percben pedig Emilie Margrethe Hovden gólja már tízgólos különbséget jelentett a Győr számára (11-21). Az újabb két pont megszerzése nem forgott veszélyben Per Johansson csapata számára, a végén még az is belefért, hogy kicsit visszavegyenek a magyar klub játékosai. 

A végeredmény 32-25 lett – nyolcadik őszi csoportmeccsét is megnyerte, így hibátlan mérleggel áll a Győri Audi ETO KC a Bajnokok Ligájában.

Egy ETO-gól a sok közül: 

November 27-től december közepéig zajlik majd a női szakág vb-je, ezért ebben az évben már nem rendeznek több találkozót a BL-ben. A Győr legközelebb 2026. január 10-én, a Metz csarnokában vendégeskedik. Egy magyar érdekeltségű párharc azért még marad erre az évre, 16.00-tól az FTC Rail-Cargo Hungaria a B csoportban hétből hétszer nyerő Brestet fogadja.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.