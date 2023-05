Drasztikusan megugrott, tízszeresére nőtt a skarlátosok száma az egyik vármegyében az egy évvel korábbihoz képest

Legalább két-három beteget ellátnak naponta körzetenként a Békés vármegyei rendelőkben – mondta a lapnak Dr. Poros Anna házi gyermekgyógyász, aki beszámolt arról is, hogy a skarlátosok száma idén körülbelül tízszer annyi, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A háziorvos úgy látja, hogy az utóbbi években a maszkviselés, a fokozottabb odafigyelés védte az embereket, azonban ma már mindenki felszabadultabb, így a hányás-hasmenés, az RSV- és az influenzavírus is sokakat ledöntött a lábáról.

Beszélt arról is, hogy a skarlát lappangási ideje általában három nap, és a leggyakrabban hidegrázással, rossz közérzettel, fejfájással jelentkezik. Az érintettek tapasztalhatnak nyelési nehezítettséget, torokfájást, hányingert, vagy akár hányást is. Hozzáfűzte, hogy gyakori a láz, a duzzadt mandula és a nyaki nyirokcsomók is megnagyobbodhatnak, majd megjelennek a jellegzetes kiütések.