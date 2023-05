Gyurcsányék kormányzásuk alatt háború nélkül is tönkretették és szétlopták Magyarországot, most ráadásul még bele is akarják rángatni az országot egy háborúba – írta a Fidesz az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Fotó: Kurucz Árpád)