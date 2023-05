Modellmunkát ígérve csalta tőrbe a kiskorú lányokat egy férfi Budapesten

Vádat emelt és letöltendő börtönbüntetést javasolt a budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség egy 28 éves férfival szemben, aki több éven keresztül hamis álláshirdetéseket adott fel ezért, hogy kiskorú, illetve fiatal lányokról intim képeket, videókat szerezzen – közölte a Fővárosi Főügyészség. A vádirat szerint

a vádlott legkésőbb 2017-től kezdve a 2020 novemberében történt elfogásáig különböző e-mail-címekkel ingyenes apróhirdetési oldalakra regisztrált, ahol olyan valótlan állásajánlatokat tett közzé, amelyekben akár már 13-14 éves kortól kezdődően kiskorú, illetve fiatal lányoknak kínált jól fizető divat-, fehérnemű-, illetve bikinimodell munkát, illetve különböző hostess munkákat.

Az álláshirdetésekre jelentkező sértettektől először általában ruhás fényképet kért, és – hogy elnyerje a bizalmukat – felajánlotta, hogy a fotók elkészítéséhez nyugodtan kérjenek segítséget a szüleiktől, akik majd a fotózásokra is elkísérhetik őket. Legtöbb esetben a hirdetésekben, majd a levelezés, egyeztetés során a vádlott nőnek adta ki magát, egyes esetekben pedig valóban létező, szakmailag elismert modellügynökségek nevében vette fel a kapcsolatot a sértettekkel. Miután elnyerte a lányok bizalmát, már fehérneműs, illetve meztelen képeket, valamint bemutatkozó videót is kért tőlük, mindezt arra hivatkozással, hogy látnia kell, nincs-e testi hibájuk vagy tetoválásuk, mivel az kizáró ok lenne a szakmában. Ezután többször már konkrét dátumokat adott meg a munkakezdés vagy fotózás idejére vonatkozóan, ezáltal tovább hitegetve az általa tudottan kiskorú, illetve fiatal felnőttkorú, modellkedésre vagy gyors kereseti lehetőségre vágyó sértetteket – részletezte az ügyészség.