Szállást kért nőismerősétől, majd modellkarrierrel kecsegtette – csúnya lett a vége

A folyamatban lévő nyomozás adatai szerint a férfit 2020 augusztusában felkereste egyik nőismerőse szállást és segítséget kérve.

A férfi egy salgótarjáni fogadóba vitte a sértettet, ajándékokat vett és modellmunkát ígért neki, majd Bécsbe vitte, ahol a beígért munka helyett a nőnek pénzért szexuális cselekményeket kellett végeznie. Az ezért kapott pénzt át kellett adnia a férfinak, aki ekkor már azzal fenyegette őt, hogy kiveri a fogait vagy megöli, ha nem hajlandó a prostitúcióra. A nőnek később sikerült hazaszöknie Magyarországra

– írták.

A férfi saját élettársát is folyamatosan terrorizálta: 2020 elejétől fenyegetésekkel kényszerítette az őt elhagyni szándékozó nőt, hogy vele maradjon, továbbá a nagyszüleivel, kiskorú gyermekeivel való kapcsolattartását akadályozta, az ő bántalmazásukkal, valamint a sértett megölésével is fenyegetőzött. Többször ténylegesen is bántalmazta a nőt, volt, hogy akarata ellenére levágta a haját, máskor a lábait pengével vágta meg – közölték.